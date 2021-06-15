В России появился первый программно-аппаратный комплекс для виртуализации рабочих мест

Москва, 15 июня. Сегодня виртуализация рабочего места - это мировой тренд, означающий перенос компьютера и всех его приложений в т.н. "виртуальное" состояние, что позволяет "отвязать" пользователя от конкретного "железа" и обеспечить удаленный доступ из любой точки мира.

Проект, реализованный в рамках выполнения программы Правительства РФ по импортозамещению, был разработан по заданию "Концерна Росэнергоатом" (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом"), который также выступил его референсным заказчиком.

Эксперты уже провели комплексные нагрузочные испытания нового комплекса, и результаты тестирования показали, что он функционирует стабильно и корректно. Сейчас мощности ПАК позволяют организовать отказоустойчивую конфигурацию для одновременной работы 1 тыс. пользователей, а в будущем их количество увеличится в 10 раз.

Примечательно, что новый ПАК полностью спроектирован на базе отечественных продуктов: от операционной системы (ОС), средств виртуализации и брокера подключений VDI до серверов и систем хранения. Программной базой для него стали ОС семейства Astra Linux, ПК "Средства виртуализации "Брест" и диспетчер подключений Termidesk for Astra. В качестве аппаратного обеспечения выступили отечественные серверы и системы хранения Delta Сomputers (входит в ГК Delta Solutions).

В ближайших планах разработчиков - расширить состав ПАК отечественной системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup.

По словам гендиректора ГК Astra Linux Ильи Сивцева, все это позволит компаниям, которые будут использовать новый ПАК, существенно сократить расходы на IT-системы, а также обеспечить их централизованное и удобное администрирование и безопасную удаленную работу сотрудников. "Для нас важно, что первое внедрение комплекса проходит в Росэнергоатоме, поскольку Концерн сейчас реализует не сравнимый ни с одним другим по своим масштабам проект перевода инфраструктуры на российские решения. Это подтверждение высокой конкурентоспособности нашего ПАК", - подчеркнул он.

В свою очередь заместитель Генерального директора - директор по экономике и финансам Концерна "Росэнергоатом" Сергей Мигалин пояснил, что в период пандемии Концерн действительно начал активно использовать виртуальные рабочие места на базе Astra Linux, но в 2021 году перед компанией стоит еще более глобальная задача - импортозамещение всего аппаратного обеспечения. "Наше трехстороннее сотрудничество стало примером эффективной кооперации разработчиков ПО, производителей оборудования и заказчика. Мы были заинтересованы в рабочем комплексном решении на базе стека отечественных технологий, и такой ПАК был создан под нашим патронажем. Сейчас уже запущено его пилотное внедрение, которое проходит успешно в отраслевом ЦОД "Калининский" для пользователей Центрального Аппарата Концерна", - подчеркнул он.

По мнению гендиректора ГК Delta Solutions Андрея Чернышева, созданное совместное решение может стать на IT-рынке прецедентом, подтверждающим, что сегодня отечественные технологии и разработки составляют высокую конкуренцию западным аналогам - как с точки зрения себестоимости, так и с точки зрения функционала.

"Мы ориентируемся на мировой опыт разработки оборудования, учитываем практику эксплуатации российских заказчиков, а также современные тенденции по импортозамещению. Все это в совокупности дает нашим клиентам возможность реализовывать свои потребности на российском оборудовании с характеристиками, не уступающими продуктам мировых лидеров IT-индустрии", - сообщил он, подчеркнув, что созданный ПАК позиционируется как "коробочное решение", готовое к интеграции в любой ЦОД на территории РФ и стран СНГ.