В Костроме прошел чемпионат России по бегу по шоссе на дистанции 10 км в категории Masters

Москва, 15 июня. Полумарафон "Здорово, Кострома!" (0+) состоялся 12 июня в городе на берегу Волги. Старт и финиш всех дистанций проходили на Сусанинской площади, от которой лучами расходятся главные улицы – многие из них стали в этот день трассой соревнований.

В рамках полумарафона в Костроме состоялся чемпионат России по бегу по шоссе на 10 км в категории Masters. Сильнейшие атлеты в возрасте от 35 до 84 лет боролись за победу в своих возрастных категориях. Среди них – участник двух Олимпийских игр Олег Стрижаков и действующая рекордсменка России в полумарафоне Любовь Моргунова. Все участники без исключения показали результаты, достойные уровня даже молодых бегунов! Призовые места присуждались в 10 возрастных категориях среди мужчин и женщин.

"Свою готовность к чемпионату оцениваю как среднюю, однако это не мешает мне бежать в этом году во второй раз, – поделилась перед чемпионатом своим мнением о предстоящем забеге Любовь Моргунова. – Я уже пробежала два полумарафона с результатами 1:27 – это не быстро, но таков мой уровень на сегодняшний день. Шансы на победу есть, так как выступаю в категории 50+. Сейчас моя цель и задача – выиграть без травм, а время уже как получится".

На соревновании спортсменка заняла первое место среди женщин в категории 50-54 с результатом 39:28. Посмотреть результаты других участников соревнования можно на официальном сайте чемпионата.

Организаторы полумарафона "Здорово, Кострома!" со всем вниманием отнеслись к вопросам здоровья участников, поэтому на забеге соблюдались все необходимые меры безопасности. Следующий старт проекта – Ивановский полумарафон "Красная нить" (0+). Подробности на сайте.