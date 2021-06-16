Законодатели Ямала предложили изменить налоговое законодательство РФ по самозанятым

ТАСС, 16 июня. Законодатели Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) предлагают установить для самозанятых граждан налоговые ставки НДФЛ (налога на доходы физических лиц) в отношении доходов, превышающих 2,4 млн рублей, с сохранением статуса "самозанятый". По мнению депутатов, нововведение поможет таким предпринимателям выйти из тени, сообщила пресс-служба законодательного собрания региона.

"Учитывая специфику деятельности самозанятых, указанная сумма в 2,4 млн рублей может быть результатом деятельности за год, а может быть разовой сделкой. Если доход самозанятого превысит эту сумму, право на НПД (налог на профессиональный доход) физическое лицо автоматически теряет, а доходы со дня превышения лимита облагаются налогом в 13%. Индивидуальный предприниматель, превысивший порог, также теряет статус самозанятого гражданина и уплачивает 20% по основной системе налогообложения с суммы, превысившей установленный доход. По факту установленный лимит провоцирует плательщиков на сокрытие сверхдоходов либо опять уводит их в теневой бизнес", - цитируют в сообщении слова председателя комитета Законодательного Собрания ЯНАО по экономической политике, бюджету и финансам Виктора Казарина.

По словам Казарина, приведенным в сообщении, изменение федерального налогового законодательства увеличит число самозанятых граждан, желающих легализоваться.

Специальный налоговый режим для самозанятых применяется с 2019 года на территории всех субъектов РФ и действует в течение 10 лет. Ямал участвует в эксперименте с 1 января 2020 года. Одна из основных задач введения такого режима - создание стимулов для выхода самозанятых из тени. Однако основной проблемой в применении данного режима до сих пор является фиксированная сумма годового дохода в сумме 2,4 млн рублей.

Предложение о внесении изменений в федеральное налоговое законодательство было озвучено Казариным на заседании Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Идею поддержали парламентарии всех трех регионов, в ближайшее время начнется детальная работа над законодательной инициативой.