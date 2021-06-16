Глава Сургутского района вручил ключи от новых квартир жителям Барсово

СУРГУТ, 16 июня. /ТАСС/. Ключи от новых квартир вручил глава Сургутского района Андрей Трубецкой жителям городского поселения Барсово в рамках программы переселения из аварийного жилья. Об этом в среду сообщает пресс-служба администрации Сургутского района.

"Семиэтажный жилой дом был возведен здесь менее чем за год. 68 жилых помещений из 153 квартир было выкуплено в этом доме для участников программы переселения из аварийного жилья", - говорится в сообщении.

Для переселенцев в квартирах выполнен социальный ремонт, установлены электрические радиаторы. По словам главы Сургутского района, поселение нуждается в дополнительных жилых площадях, поэтому задачи по застройке остаются первоочередными в списке дел на ближайшие годы.

"Проблема с аварийным жильем в поселке большая, таковых здесь 82 дома. В дальнейшем будем застраивать эту территорию такими же современными домами. Надеюсь, что в ближайшие 3-4 года нам удастся решить проблему с аварийными домами", - цитирует пресс-служба слова главы района Андрея Трубецкого.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.