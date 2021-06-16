Эксперт: обмен Big Data нужно обеспечить между странами вдоль "Нового шелкового пути"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июня. /ТАСС/. Совместное использование Big Data - больших данных и их обмен в области безопасности и борьбы с терроризмом необходимо обеспечить между странами вдоль "Нового шелкового пути". Об этом сообщил на площадке IT-форума в Югре председатель Китайской ассоциации развития международной дружбы Чэнь Чжиминь.

"Необходимо между странами также обеспечить совместное использование и обмен большими данными, особенно в таких областях как борьба с терроризмом, безопасность. Особенно важно рассмотреть строительство развития обмена большими данными между странами вдоль "Нового шелкового пути", - сказал Чэнь Чжиминь, выступая на цифровом форуме "Россия-Китай" "Новые цифровые технологии и информационная безопасность - развитие доверия и сотрудничества".

Он также отметил, что вопрос владения данными является глобальной проблемой. По мнению председателя ассоциации, чтобы избежать противоречий необходимо выработать путем совместного обсуждения международные правила.

О форуме

XII Международный IT-форум (18+) с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум проходит в течение четырех дней - с 15 по 18 июня.

Особое внимание на форуме уделяют темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь, в частности, проходят сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.