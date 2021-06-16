"Россети Тюмень" вложат почти 5 млн руб. в повышение надежности энергоснабжения Салехарда

ТАСС, 16 июня. Специалисты "Россети Тюмень" проведут ремонт энергообъектов, снабжающих электричеством столицу Ямало-Ненецкого автономного округа. Энергетики вложат порядка 4,8 млн рублей в повышение надежности линии электропередачи 220 кВ "Надым - Салехард" и подстанции 220 кВ "Салехард". До конца лета будет завершен капитальный ремонт 200 км ЛЭП, а также проведено текущее обслуживание основного оборудования питающего центра, сообщили в среду в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень".

"Самым объемным направлением капремонта линии электропередачи станет монтаж новых гасителей вибрации: специалисты планируют установить более 160 специальных устройств, которые повысят устойчивость проводов к ветровым нагрузкам. На подстанции "Салехард" специалисты "Россети Тюмень" выполнят текущий ремонт силовых автотрансформаторов и управляемого шунтирующего реактора. Данные работы проводятся для повышения надежности электроснабжения салехардского энергоузла: объекты "Россети Тюмень" питают более 50 тыс. жителей окружной столицы и порядка 30 предприятий", - сообщили в компании. Там добавили, что работы северный филиал компании будет вести без ограничения режима электроснабжения потребителей. Для этого запланирован поочередный вывод оборудования в ремонт. Завершат проект ямальские сотрудники "Россети Тюмень" в конце августа.

Комплекс энергообъектов, которые ремонтируют специалисты "Россети Тюмень", имеет ключевое значения для ЯНАО: он соединяет салехардский энергоузел с единой национальной энергосистемой России. В планах региональных властей расширение промышленного и жилого секторов Салехарда, а также присоединение к централизованным электрическим сетям близлежащих населенных пунктов: поселка городского типа Харп и города Лабытнанги. Проектные мощности электросетевого оборудования "Россети Тюмень" покрывают не только действующие потребности, но также учитывают перспективы развития территории.

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО "Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн кв. км и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.