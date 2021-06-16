Эксперт: в Югре формируется среда, где дети чувствуют себя уверенными и защищенными

ТАСС, 16 июня. В Югре динамично формируется среда, где дети чувствуют себя уверенными и защищенными, а родители ощущают, что их дети находятся в ситуации безопасности. Об этом рассказал в интервью ТАСС на XII Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске генеральный директор ООО "Мобильное электронное образование", д.п.н., член-корр. РАО Александр Кондаков.

Отвечая на вопрос о противодействии агрессивной информационной среде, эксперт отметил, что образовательная среда, в которой формируется личность, значительно меняется. "Не могу сказать, что информационная среда агрессивная или несет угрозу. Это среда новых возможностей. Как мы используем эти возможности, как готовим детей к жизни в условиях этих возможностей и, естественно, колоссальных рисков, зависит будущее не только детей, но общества и страны в целом. Поэтому на сегодняшний день, конечно, формирование среды, формирование и развитие личности, в которой четко определены система ценностей, нормы правил и поведения - что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя - это важнейшая задача системы образования. <…>. Сначала было вербальное образование, потом - основанное на бумажных учебниках, она породила эпоху просвещения, великие географические открытия.

Сегодня мы переживаем, наверно, самый глубокий тектонический сдвиг в истории человеческой цивилизации. И мы должны подготовить детей к жизни, чтобы они не боялись, чувствовали себя уверенно и безопасно в этой среде. Это - задача системы образования, которая сможет с этим справится только в тесном взаимодействии школы, семьи, самих детей и общественности.

Мы видим, как эта среда формируется на территории Югры. Четвертый раз подряд я принимаю участие в Международном IT-форуме, и должен сказать, что вижу очень хорошую динамику развития именно той среды, в которой ребенок чувствует себя безопасно, уютно, комфортно, где ему хочется взаимодействовать, развлекаться, учиться. И родители тоже чувствуют, что дети находятся в ситуации безопасности. Безусловно, это только начало большого пути, и начало очень важное", - сказал он ТАСС.

О форуме

XII Международный IT-форум (18+) с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум проходит в течение четырех дней.

Особое внимание на форуме уделяют темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь, в частности, проходят сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.