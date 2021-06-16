Вероника Пешкова: когда у женщины есть дело, у нее есть выбор и голос

ТАСС, 16 июня. Обсуждение женской повестки на мировой арене становится как никогда актуальной. Об этом рассказала посол доброй воли Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Вероника Пешкова в интервью ТАСС.

Накануне Пешкова в качестве модератора провела в рамках XII Международного IT-форума в Ханты-Мансийске заседание международного дискуссионного клуба Евразийского объединения женщин – региональных лидеров "Трансформация занятости женщин во время пандемии, в постковидный период". Мероприятие прошло при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

"Я убеждена, что женская повестка, которая сегодня входит в программу различных организаций - как входящих в систему ООН, так и в рамках двухсторонних отношений в разных странах, крайне важна. Почему? Пандемия COVID-19 выступила резким катализатором цифровизации мировой экономики. Сегодня 70% мировых инвестиций идут в сторону информационных и компьютерных технологий. И такая резкая цифровизация, с одной стороны, женщинам по всему миру, как прозвучало в рамках нашего дискуссионного клуба, дает дополнительные возможности. С другой стороны, она резко увеличивает риск разрыва между теми, кто сможет адаптироваться к новой цифровой реальности, и теми, кто будет лишен такой возможности", - сказала она ТАСС.

Эксперт добавила, что в этой ситуации обсуждение женской повестки на международной арене становится как никогда актуальной. "Очень важно, чтобы в эту повестку вовлекался многосторонний диалог – представители власти, общественных объединений, некоммерческий организаций, бизнеса, академического сообщества. Так что наш дискуссионный клуб может по праву служить образцом такого многостороннего диалога", - отметила посол доброй воли ЮНИДО.

По словам Пешковой, женская повестка – это одно из направлений, которое сегодня может похвастаться своей политической нейтральностью, поскольку женские объединения очень часто в любой стране мира решают одни и те же проблемы. "Мы стремимся к тому, чтобы дать женщинам равные возможности, вовлечь их в экономику. Как мы любим говорить, когда у женщины есть свое дело, свои деньги, она тратит их на приобретение лучших условий жизни, лучшего здоровья и лучшего образования для своих детей, что делает следующее поколение более образованным и конкурентоспособным. И когда у женщины есть дело, у ней есть выбор и голос", - констатировала Вероника Пешкова.

О форуме

XII Международный IT-форум (18+) с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум проходит в течение четырех дней. Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.