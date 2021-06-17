Текслер выступил с инициативами на заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ

ТАСС, 17 июня. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с докладом о председательстве на Форуме глав регионов стран ШОС и предложил провести второй форум этой осенью в Челябинске, а также создать при нем ежегодную Национальную часть РФ. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства по итогам заседания Совета глав субъектов РФ при МИД России, которое прошло под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В форуме приняли участие входящие в состав Совета губернаторы, руководящие сотрудники Администрации Президента РФ, федеральных органов исполнительной власти. Обсуждались вопросы повышения эффективности взаимодействия субъектов РФ с международными форматами регионального сотрудничества.

Глава МИД РФ обозначил тему встречи - участие российских регионов в деятельности международных структур. "Безусловным приоритетом остается работа в рамках многосторонних объединений на пространстве Евразии, - приводят в управлении слова Лаврова. - Определенные результаты уже достигнуты. Например, при ведущей роли России последовательно выстраивается межрегиональная кооперация в рамках Шанхайской организации сотрудничества: разработаны и приняты Программа развития межрегионального взаимодействия, а также Регламент Форума глав регионов государств-членов. Первое заседание Форума успешно прошло под председательством Челябинской области в октябре 2020 года. Готовится второе заседание. Как известно, президент Владимир Путин выдвинул инициативу формирования Большого Евразийского партнерства, предусматривающую сопряжение потенциалов всех государств и интеграционных объединений на нашем общем огромном континенте. Рассчитываем на активное включение в общую работу субъектов Российской Федерации".

Текслер выступил с инициативой проведения в Челябинской области в очном формате второго Форума глав регионов стран ШОС осенью текущего года. По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача, участники процесса надеются, что региону удастся реализовать свою инициативу о проведении форума в очном формате. "В настоящее время по инициативе правительства Челябинской области ведется подготовка к форуму глав регионов членов ШОС на 2021-2022 годы. При этом мероприятия, включаемые в план, должны иметь межрегиональный характер и миграционную направленность", - приводят в управлении слова замминистра.

Также Текслер предложил сделать ежегодной частью Форума национальную составляющую Российской Федерации. "Со следующего года в соответствии с регламентом место проведения Форума будет переходить к другим странам-участникам. В 2022 году заседание пройдет в Республике Узбекистан. И в Россию Форум вернется только через семь лет. Мы считаем, что не очень правильно приостанавливать деятельность по организации Форума в России на такой долгий период. В связи с этим мы выступили с инициативной создания в рамках Форума Национальной части Российской Федерации. Национальная часть, в которую войдут регионы России, обеспечит продвижение нашей линии по развитию Форума глав регионов и его укреплению. Для координации этого процесса мы готовы обеспечивать все организационные вопросы", - подчеркнул глава Южного Урала.

По его словам, регионы России проявляют интерес к новому формату международного межрегионального сотрудничества, о готовности войти в Национальную часть заявили Астраханская, Самарская, Омская и другие области.

В рамках Национальной части предлагается ежегодно проводить российские заседания с приглашением партнеров из стран ШОС.

"Мы готовы наполнить работу Национальной части тематическими секциями в зависимости от интересов регионов, готовы к обсуждению актуальных вопросов, организации бизнес-форумов, решению практических задач - например, таких как создание кооперационных цепочек и развитие межрегиональной логистики", - добавил губернатор.

"Сергей Лавров поддержал инициативу и поручил проработать предложение Челябинской области по созданию Национальной части Форума глав регионов стран ШОС", - уточнили в управлении.

Как сказал ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, он убежден, ШОС и БРИКС в 2020 году прибавили в своей работе. "В рамках этих структур предельно важно выстраивание по-настоящему партнерских отношений России с Китаем, России с Индией, России с нашими другими партнерами. <…>. Набирает свои обороты и Евразийский экономический союз как интеграция на постсоветском пространстве. У нее было много недоброжелателей на начальном этапе, но с моей точки зрения, этот проект не просто состоялся, но он становится все более и более успешным, несмотря на общую деградацию международных экономических отношений", - отметил Косачев.

Об инициативе

Инициатива создания нового направления сотрудничества в рамках ШОС впервые была выдвинута руководством Челябинской области в 2016 году для расширения контактов между представителями органов власти, деловых и финансовых сообществ, научных и общественных организаций, совместного решения общих задач, стоящих перед регионами стран ШОС. Первый форум прошел в формате видеоконференции. По данным организаторов, в центре дискуссии были вопросы развития межрегионального сотрудничества на пространстве ШОС.

О ШОС

Шанхайская организация сотрудничества - постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого объявили 15 июня 2001 года в Шанхае. Членами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Россия председательствовала в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах. В 2021 году в ШОС председательствует Таджикистан.