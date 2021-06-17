На Подольском месторождении в Башкортостане началось возведение шахтного копра

ТАСС, 17 июня. На Подольском месторождении, отработку запасов которого будет вести ООО "Башкирская медь" (предприятие сырьевого комплекса УГМК), продолжается строительство шахты "Восточная вентиляционная". Как сообщили в четверг в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, в настоящее время возводится шахтный копер высотой более 30 м, ведется монтаж разгрузочного станка, строятся лебедочные и здания подъемных машин. На территории месторождения сооружаются административно-бытовые комплексы.

К начальному этапу строительства одного из шахтных стволов месторождения генеральный подрядчик проекта ПАО "Гайский ГОК" (предприятие сырьевого комплекса УГМК) приступил в августе 2019 года. На огражденной территории площадки шахты "Восточная вентиляционная" был снят почвенно-растительный слой, отсыпаны временные дороги и велись подготовительные работы для строительства ствола: вырыт котлован под основание копра, произведена бетонная подготовка, выставлена стволовая опалубка диаметром 6,5 м, набран армокаркас и установлено внешнее кольцо опалубки для приема бетона, после чего начата проходка ствола (технический отход) глубиной порядка 40 м. На начальном этапе также были построены временные сооружения: бетоносмесительный узел, противопожарная насосная станция, емкости для временного хранения ГСМ.

В компании добавили, что в будущем шахта "Восточная вентиляционная" станет частью подземного рудника. В дальнейшем, согласно проекту, предстоит построить два наклонных ствола и один вертикальный, которыми будут вскрыты запасы месторождения.

В УГМК напомнили, что первый кирпич в строительство нового рудника заложили Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и генеральный директор УГМК Андрей Козицын. "По объемам добычи Подольское месторождение станет одним из самых крупных в стране и войдет в тройку ключевых объектов сырьевой базы УГМК. Разведанные запасы месторождения оцениваются в 88,6 млн тонн руды", - сказано в сообщении компании.

О компании

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания производит цинк, медь, драгоценные металлы, выпускает стальной прокат и добывает уголь.