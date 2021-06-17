Исследование: как маркетинговые ограничения влияют на бренды, потребителей и экономику

Москва, 17 июня. На встрече Экспертного клуба НРФ (16+) международная консалтинговая компания Brand Finance впервые представила результаты исследования Marketing Restrictions 2021. Основной вывод - чрезмерное регулирование маркетинга может негативно отразиться не только на интересах брендов, но и потребителей государства.

Маркетинговые или рекламные ограничения - это все нормативные акты, которые как-либо ограничивают продвижение брендов. Они могут проявляться в виде различных ограничений возможностей рекламировать товар, введения новых налогов в целях сокращения спроса, требований размещения информации о вреде товара здоровью и снижении привлекательности упаковки.



По словам генерального директора компании Brand Finance Дэвида Хэя, подобные меры могут стать причиной астрономических убытков для организаций, владеющих брендами, что негативно скажется на творческих отраслях экономики - дизайнерских и рекламных агентствах, сотрудничающих с FMCG-компаниями.

В 2021 году Brand Finance провели расширенное исследование, проанализировав влияние маркетинговых ограничений в целом на такие крупные бренды как Coca-Cola, Diageo и Nestlé.

Так, например портфель компании Diageo может понести убыток в $24,9 млрд, что составит 71,6% общей суммы вклада брендов в бизнес. При этом, потери одной только компании Smirnoff, входящей в Diageo, могут достигнуть $4,7 млрд.

Ограничение рекламы - это крайняя мера

Как отмечают эксперты - маркетологи крупнейших международных компаний, законодательное регулирование должно быть соразмерным и учитывать риски для экономики. Польза разрабатываемых правил должна иметь доказательную базу. При этом респонденты отмечают, что бренды предпочитают использовать для решения проблем механизмы саморегулирования отрасли.

"Рекламная индустрия уже способна бороться с проблемами с помощью саморегулирования. Ограничение рекламы должно рассматриваться как последний вариант решить социальную проблему, когда других ресурсов уже нет", - говорит программный директор конгресса международной рекламной ассоциации IAA Сергей Коптев.



Что касается российского рынка, то более 80% опрошенных российских потребителей отводят брендам ведущую роль в ограничении незаконной торговли. Абсолютное большинство участников исследования согласны с тем, что бренды способствуют улучшению качества продукции и повышают возможность выбора. 74% потребителей поддерживают маркетинговые ограничения на продуктах, предупреждающие о вреде здоровью и окружающей среде.

Хотя потребители в России относятся к брендам позитивно, их роль все же недооценена. Исполнительный директор "Русбренд" Алексей Поповичев считает, что именно поверхностное отношение к бренду и рекламе провоцирует поток законодательных инициатив, с которыми сталкивается индустрия в последние годы.

Более детально маркетинговые ограничения рассмотрят на юбилейном пятом Национальном рекламном форуме, который состоится с 27 по 28 июля в Москве.

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