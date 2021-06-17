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Более 1 тыс. работ претендуют на звание лучшего журналиста России

Больше всего заявок на конкурсе "ТЭФИ-Мультимедиа" (18+) в номинациях Digital и телевидение

Москва, 17 июня. Закончился прием работ на соискание профессиональной журналистской премии, объединяющей все СМИ - "ТЭФИ-Мультимедиа" (18+). 
    
В настоящее время идет техническая обработка всех поступивших работ. Генеральный директор Фонда "Академия российского телевидения" и организатор конкурса Этери Левиева сообщила: "По предварительным подсчетам, больше всего заявок в номинациях Digital и телевидение". Всего в конкурсе 25 номинаций, разделенных на блоки: телевидение, радио, печатные СМИ и Digital. 

Финальные мероприятия премии состоятся с 10 по 12 сентября 2021 года, Торжественная церемония - 11 сентября в Зимнем театре г. Сочи.

Организатор премии - Академия Российского телевидения.

Соорганизатор - Союз журналистов России.

Генеральный информационный партнер премии - ТАСС.

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