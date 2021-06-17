Федерация креативных индустрий, Skillbox и АБКР проведут образовательную программу

Москва, 17 июня. Федерация креативных индустрий (ФКИ), которая объединяет ведущие профессиональные организации, творческие союзы и компании креативного бизнеса, объявляет о запуске образовательной программы (12+) в формате онлайн-трансляции совместно с платформой Skillbox и Ассоциацией брендинговых компаний России (АБКР).

В рамках двухчасовой лекции представители креативных индустрий затронут актуальные проблемы и перспективы дизайн-рынка в контексте трансформации его интеллектуальных услуг, озвучат дальнейшие прогнозы развития, поделятся мыслями о влиянии пандемии на сектор и ответят на самый важный вопрос, есть ли будущее у маленьких креативных команд из России и как создавать востребованные продукты на внутренний и внешний экспорт. В числе приглашенных спикеров для создания полноценной дискуссии заявлены: креативный директор Depot и член АБКР Анастасия Третьякова, президент Союза Дизайнеров России Виталий Ставицкий. а также управляющий партнер Depot branding agency и президент АБКР Анна Луканина. Модератором программы выступит генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов.

В этот раз формат Live.Skillbox пройдет в нестандартном для платформы расширенном составе. В дискуссии примут участие ведущие брендинговые эксперты, дизайнеры и студенты профильных ВУЗов, входящие в состав АБКР, которые первыми оценят новый продукт Федерации и дадут ему независимую оценку.

Онлайн-трансляция пройдет 22 июня 19:00-21:00 по Москве на Live.Skillbox и официальном Youtube-канале образовательной платформы. Для регистрации на мероприятие достаточно пройти по ссылке.

Федерация креативных индустрий объединяет ведущие профессиональные организации, творческие союзы и успешные компании креативного бизнеса. Ключевая деятельность ФКИ заключается в трансформации креативных индустрий в устойчивый сегмент национальной экономики, обеспечении диалога с государством и оказании системной поддержки всем субъектам рынка, определяющим развитие креативных индустрий на федеральном и региональном уровнях.

Онлайн-университет Skillbox предлагает курсы по пяти направлениям: дизайну, программированию, разработке игр, маркетингу и управлению - всего более 290 образовательных программ. Skillbox дает возможность стажировок и трудоустройства и сотрудничает с 70 отраслевыми партнерами для разработки образовательных программ, подготовки дипломных заданий и дальнейшего трудоустройства. Онлайн-университет признан лидером сегмента дополнительного профессионального онлайн-образования согласно данным исследования “Интерфакс Академии” в 2020 году.

АБКР - ведущая некоммерческая организация, представляющая интересы брендинговых агентств России. Агентства, входящие в АБКР, занимаются разработкой потребительских, корпоративных, отраслевых, региональных и национальных брендов.

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