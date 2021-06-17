Определили лидеров весеннего медиарейтинга регионов в контексте цифровизации

Москва, 17 июня. Компания "Медиалогия" по заказу Национальной премии в области передовых технологий "Приоритет-2021" (12+) подготовила медиарейтинг регионов в контексте цифровизации за январь - март 2021 года.
На первом месте традиционно расположилась Москва. В топ-5 медиарейтинга вошли Московская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан и Республика Татарстан.
Места в рейтинге распределились согласно МедиаИндексу следующим образом:
- Москва
- Московская область
- Санкт-Петербург
- Республика Башкортостан
- Республика Татарстан
- Краснодарский край
- Свердловская область
- Новосибирская область
- Челябинская область
- Республика Саха
- Самарская область
- Нижегородская область
- Ленинградская область
- Тверская область
- Сахалинская область
- Приморский край
- Тульская область
- Тюменская область
- Пермский край
- Ханты-Мансийский АО
СМИ сообщали, что в Москве электронный паспорт можно будет получить уже с 1 декабря 2021 года. 19 сентября шесть регионов, включая Москву, смогут провести дистанционное электронное голосование. Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, составленного международным аналитическим центром StartupBlink.
Московская область вошла в топ-3 регионов с наибольшим количеством записей на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг. В Подмосковье привитым от COVID-19 выдадут сертификаты в виде QR-кода. Подмосковье стало одним из трех лидеров российского рейтинга по качеству электронных услуг, который составлен в Министерстве экономического развития России.
Первые беспилотные автомобили появятся на улицах Санкт-Петербурга уже в 2021 году. Около 130 компаний стали резидентами энергетического технохаба в Петербурге. Также СМИ сообщали, что запись на вакцинацию от коронавируса через портал государственных услуг в Санкт-Петербурге доступна с 1 февраля.
В Башкирии разработали проект антиковидного паспорта, он будет формироваться на портале госуслуг в личном кабинете. Башкортостан вошел в группу лидеров рейтинга цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. Башкирия намерена наладить сотрудничество с петербургскими производителями, направленное на развитие беспилотного транспорта в регионе.
Президент Татарстана Рустам Минниханов на выездном совещании "Кадры для будущего" (12+) заявил, что республика готова стать "ускорителем" при подготовке специалистов в сфере цифровой экономики. В Татарстане высокоскоростным интернетом обеспечили 100% школ, в том числе и сельских. Валовая выручка IT-компаний Татарстана по итогам 2020 года, по оценке специалистов, превысит 90 млрд рублей.
Подробные данные рейтинга могут быть предоставлены по запросу пресс-службой премии "Приоритет 2021".
Методика:
1. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте цифровизации.
2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 63 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
3. Период исследования: 1 января - 31 марта 2021 года.
Организаторы и партнеры премии "Приоритет - 2021":
- Организатор Премии - Коммуникационная группа "Деловая лига".
- Оператор Премии - НП "Центр развития общественных коммуникаций".
- Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.