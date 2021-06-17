Определили лидеров весеннего медиарейтинга регионов в контексте цифровизации

Москва, 17 июня. Компания "Медиалогия" по заказу Национальной премии в области передовых технологий "Приоритет-2021" (12+) подготовила медиарейтинг регионов в контексте цифровизации за январь - март 2021 года.

На первом месте традиционно расположилась Москва. В топ-5 медиарейтинга вошли Московская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан и Республика Татарстан.

Места в рейтинге распределились согласно МедиаИндексу следующим образом:

Москва Московская область Санкт-Петербург Республика Башкортостан Республика Татарстан Краснодарский край Свердловская область Новосибирская область Челябинская область Республика Саха Самарская область Нижегородская область Ленинградская область Тверская область Сахалинская область Приморский край Тульская область Тюменская область Пермский край Ханты-Мансийский АО

СМИ сообщали, что в Москве электронный паспорт можно будет получить уже с 1 декабря 2021 года. 19 сентября шесть регионов, включая Москву, смогут провести дистанционное электронное голосование. Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, составленного международным аналитическим центром StartupBlink.

Московская область вошла в топ-3 регионов с наибольшим количеством записей на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг. В Подмосковье привитым от COVID-19 выдадут сертификаты в виде QR-кода. Подмосковье стало одним из трех лидеров российского рейтинга по качеству электронных услуг, который составлен в Министерстве экономического развития России.

Первые беспилотные автомобили появятся на улицах Санкт-Петербурга уже в 2021 году. Около 130 компаний стали резидентами энергетического технохаба в Петербурге. Также СМИ сообщали, что запись на вакцинацию от коронавируса через портал государственных услуг в Санкт-Петербурге доступна с 1 февраля.

В Башкирии разработали проект антиковидного паспорта, он будет формироваться на портале госуслуг в личном кабинете. Башкортостан вошел в группу лидеров рейтинга цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. Башкирия намерена наладить сотрудничество с петербургскими производителями, направленное на развитие беспилотного транспорта в регионе.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на выездном совещании "Кадры для будущего" (12+) заявил, что республика готова стать "ускорителем" при подготовке специалистов в сфере цифровой экономики. В Татарстане высокоскоростным интернетом обеспечили 100% школ, в том числе и сельских. Валовая выручка IT-компаний Татарстана по итогам 2020 года, по оценке специалистов, превысит 90 млрд рублей.

Подробные данные рейтинга могут быть предоставлены по запросу пресс-службой премии "Приоритет 2021".

Методика:

1. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте цифровизации.

2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 63 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

3. Период исследования: 1 января - 31 марта 2021 года.

Организаторы и партнеры премии "Приоритет - 2021":