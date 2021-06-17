В "Газпром трансгаз Екатеринбург" подвели итоги фестиваля "РАЦФЕСТ 2021"

ТАСС. 17 июня. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" подведены итоги XXII ежегодной Отраслевой научно-технической конференции (НТК) молодых руководителей и специалистов предприятия. Мероприятие посвящено Году науки и технологий в России, сообщили в пятницу в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

"В этом году НТК собрала более 50 молодых газовиков из Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В течении недели специалисты презентовали инновационные проекты и свои рационализаторские разработки, которые уже действуют или планируются к внедрению в ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". Всего было представлено более 30 докладов в 11 секциях. Оценивали работы начальники филиалов и производственных отделов Общества", - сказано в сообщении.

В рамках конференции на площадке Центра развития инженерных компетенций Учебно-производственного центра прошел также II молодежный фестиваль рационализаторства "РАЦФЕСТ 2021". В пресс-службе добавили, что молодые специалисты получили уникальную возможность представить визуализированные макеты своих идей - интерактивные, подвижные. Было подготовлено 11 стендов.

Кроме того, на "РАЦФЕСТе" были организованы еще две площадки. Это "Лекториум", где прошли тренинги и мастер-классы по разработке рацпредложений. Принять участие в актуальной дискуссии смог каждый желающий. И также "Лайт-кворум" - спортивно-культурная зона, которая начала работать по завершении работы первых двух площадок.

В итоге первое место на НТК завоевала инженер лаборатории испытаний материалов и покрытий челябинского отделения Инженерно-технического центра (ИТЦ) Светлана Калиберда, разработавшая методику по оценке остаточного ресурса длительно эксплуатируемых систем изоляционных покрытий. Также решением жюри победителями названы инженер-конструктор проектно-конструкторского и инжинирингового центра ИТЦ Елена Уварина и инженер-программист отдела программного обеспечения службы информационно-управляющих систем Виктория Назарова. Они подготовили доклад о создании информационной среды для рационализаторской деятельности в ИТЦ.

В фестивале рационализаторства лучшим признан проект, выполненный работниками ИТЦ - ВРИО заместителя начальника службы строительного контроля Сергеем Чернышевым и инженером лаборатории рентгено-гаммаграфирования службы неразрушающего контроля Александром Штангом.

Награды победителям и призерам вручил генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Алексей Крюков.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.