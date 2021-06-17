Андрей Бельянинов: необходимо создать Евразийскую информационную платформу

ТАСС, 17 июня. Создание Евразийской информационной платформы в настоящее время было бы "крайне желательно". Об этом в интервью ТАСС рассказал на полях XII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС генеральный секретарь Международного союза неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии" Андрей Бельянинов.

"Ассамблея народов Евразии скорее интуитивно, чем целенаправленно, вышла на то, что было бы крайне желательно создать Евразийскую информационную платформу, которая, во-первых, не только способствовала бы общению людей разных континентов, стран и языков, но и помогла бы избежать внешнего редактирования, которым сейчас часто грешат, и высказываемые по видеоконференцсвязи мысли могут быть извращены с точностью до наоборот. Ведь, в конце концов, речь идет об информационной безопасности. Поэтому для нас очень интересно присутствовать здесь, и это, на наш взгляд, является первоочередным направлением не только для Ассамблеи народов Евразии, но и для всех присутствующих на форуме", - сказал он.

Говоря о Евразийской международной платформе в практическом ключе, Бельянинов отметил, что для ее появления на нынешнем этапе в значительной степени необходимо формирование технического задания. "Важно сформулировать, что именно мы хотим от нее. <…>. Много людей должны общаться одновременно. Нужно структурировать общение, темы, регионы. Наверно, эта предпроектная и проектная работа займет много времени, но она нужна", - сказал Бельянинов, добавив, что прогнозы по срокам, ресурсам и участникам он озвучит на форуме в своем докладе "Цифровой суверенитет и перспективы международного сотрудничества в контексте 4-й промышленной революции". Тем не менее, собеседник обозначил один из тезисов доклада: "У нас (в Ассамблее народов Евразии - прим. ТАСС) стали появляться проекты, которые можно коммерциализировать, в первую очередь проекты в гуманитарных направлениях. Нас стало активно поддерживать Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Фонд Росконгресс, большое им спасибо. Мы с ними делаем отдельную организацию, которая будет заниматься этой тематикой. <…>. Недавно мы проводили форум по продовольственной безопасности, были участники со всего мира. Так вот, о воде пока говорят не так громко, но, наверно, скоро закричат. Нужно работать с упреждением", - добавил собеседник.

В интервью ТАСС Бельянинов также отметил, что на международных форумах крайне важно качество синхронного перевода. "Некачественный синхронный перевод утрачивает до 40% происходящего, особенно сейчас. Это может быть и не столь злободневным, но это - одна из основных задач для международных форумов. Это и вопрос безопасности - неправильный перевод может спровоцировать международный конфликт", - отметил собеседник.

Об Ассамблее

Решение об учреждении Ассамблеи народов Евразии и проведении ее первого съезда было принято на I Форуме народов России и Евразии (Москва, 2 ноября 2016 года). Основной задачей Ассамблеи было провозглашено содействие объединению усилий гражданского общества в деле развития интеграционных процессов, укрепления базовых общечеловеческих ценностей, утверждения идей миротворчества и укрепления добрососедских отношений на пространстве "Большой Евразии". На Форуме был образован Международный оргкомитет съезда, в который вошли представители неправительственных организаций Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Финляндии, Франции и Черногории.

О форуме

XII Международный IT-форум (18+) с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе форума состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум будет проходить в течение четырех дней.

Особое внимание на форуме уделят темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь пройдут, в частности, сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.