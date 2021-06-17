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Исследование: корпорации, которые успешнее всего работают со стартапами

Рейтинг российских корпораций по работе с открытыми инновациями опубликовал РБК

Москва, 17 июня. Рейтинг российских корпораций по работе с открытыми инновациями опубликовал РБК. 

Компании оценивались исследовательским проектом "Барометр" по критерию активности использования инструментов для работы со стартапами. Исследование построено на верифицированных данных из открытых источников, в него вошло более 30 корпораций. Лидером рейтинга стала компания МТС - она использует самое большое количество инструментов для работы с предпринимательскими командами, включая акселераторы, венчурную студию и бизнес-инкубаторы. В ТОП-3 также вошли Сбербанк и Мегафон.   

Согласно исследованию 84% стартапов уже сотрудничают или собираются сотрудничать с корпорациями, активнее всего привлекает стартапы отрасль IT и телекома. По оценкам исследователей, корпорации этой сферы не только отбирают решения для покрытия собственных потребностей в технологиях, но и вносят вклад в развитие предпринимательской среды в целом. Специфика отрасли создает благоприятную почву для тестирования гипотез, запусков пилотов, масштабирования проектов, и, как следствие, для поддержки предпринимательства.

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