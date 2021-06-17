Эксперт: на следующем форуме хотелось бы обсудить влияние IT на человека и общество

ТАСС, 17 июня. Ключевой темой следующего IT-форума могли бы стать не столько технологии, сколько человек и общество, которые живут в условиях этих технологий. Такое мнение выразила в интервью ТАСС участник и модератор ряда сессий XII Международного IT-форума в Ханты-Мансийске, программный специалист Института ЮНЕСКО по информационным технологиям и образованию Татьяна Мурована.

"Наверно, уже через год все мы закончим осмысливать последствия того, что произошло, того, что проходит сейчас под лозунгом "Мир никогда не будет прежним". Мы поймем, каким же стал мир, насколько он похож на прежний и насколько он новый, что надо сделать для того, чтобы в новом мире нам было комфортно.

Мне кажется, что в следующем году, - по крайней мере, хотелось бы это видеть, чтобы ключевой темой следующего IT-форума были бы не столько технологии, сколько человек и общество, которые живут в условиях этих технологий. Этика использования технологий, баланс между ускоряющейся автоматизацией и алгоритмизацией принятия решений в различных областях, в городском управлении, в государственном управлении, в здравоохранении, в образовании – чтобы эта лавина использования технологий была проанализирована, осмыслена и с точки зрения интересов человека. То есть насколько человек благополучен в этих условиях, насколько ему в них комфортно. Также очень важно рассмотреть последствия на 10-15 лет нынешней бурной цифровизации", - поделилась эксперт в интервью ТАСС.

О форуме

XII Международный IT-форум (18+) с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум проходит в течение четырех дней.

Особое внимание на форуме уделяют темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь, в частности, проходят сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.