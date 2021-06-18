Объявлены итоги рейтинга качества управления закупочной деятельностью

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" и аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения" опубликовали первый некредитный рейтинг качества управления закупочной деятельностью, в число лучших в 2020 году вошли закупочные подразделения ПАО "НЛМК", ООО "УК Полюс", АО "Россельхозбанк", ПАО "Россети", АО "Росгеология".

"В рейтинге приняли участие российские компании, чей годовой объем закупок в прошедшем календарном году составил не менее 500 млн рублей. Цель рейтинга – не просто выявить лидеров в закупочной отрасли, а создать постоянно действующую прозрачную систему стимулирования российских компаний к поддержанию высокого качества закупочного процесса", - сообщается в публикации.

Отмечается уникальность рейтинга - в основе методологии лежит факторная модель, предполагающая взвешенную оценку широкого числа количественных и качественных проверяемых показателей. Эти показатели отражают все ключевые аспекты функционирования закупочного подразделения - профессиональный опыт команды по закупкам, уровень регламентации и автоматизации закупок, эффективность закупочной деятельности, их вес в общей рейтинговой оценке достаточно высок (65%), что позволяет не просто получить экспертное мнение о качестве закупок в той или иной компании, но количественно измерить характеристики закупочного процесса и сравнить закупочные системы компаний между собой по единым понятным критериям.

По итогам анализа информации, полученной от компаний путем анкетирования и из открытых источников, был определен перечень 50 лучших закупочных подразделений, которые получили наивысшие рейтинговые числа в соответствии с факторной моделью рейтинга

"Для определения топ-5 лучших систем управления закупками предусмотрен дополнительный экспертный фактор (оценка рынка), вес которого в итоговой рейтинговой оценке 35%, что, с одной стороны, позволяет учесть компоненту мнения профессионального сообщества, но с другой стороны, минимизирует влияние на рейтинг слабо верифицируемых данных. Для применения экспертного фактора у топ-50 компаний дополнительно запрашивались презентации о достижениях закупочных подразделений в прошедшем году, которые оценивались участниками рейтинга. Соответственно, экспертный фактор рассчитывался как средняя арифметическая оценка презентаций участников", - говорится в сообщении.

В топ-5 лучших закупочных подразделений вошли закупочные подразделения Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК, руководитель подразделения Анатолий Хебнев), золотодобывающей компании "УК Полюс" (руководитель подразделения Феликс Ицков), Россельхозбанка (Яна Лысова), оператора электрических сетей РФ компании "Россети" (Юрий Зафесов) и государственного геологоразведочного холдинга "Росгеология" (Евгений Князев).

Лучшие топ-менеджеры

Полные итоги рейтинга размещены на сайте компании "Эксперт Бизнес-Решения" (expert-business.ru/rankings/purchase).

Сообщается, что среди руководителей 50 лучших закупочных подразделений 2020 года были определены победители в 10 отдельных номинациях, лидеры определялись на основании собранных анкетных данных и полученных презентаций с применением критериев, закрепленных в методологии, и оценок участников рейтинга.

Руководители закупочных подразделений "Россетей" и "УК Полюс" Юрий Зафесов и Феликс Ицков, награжденные за попадание своих подразделений в топ-5, стали победителями и в личных номинациях: Зафесов стал лучшим директором по закупкам компании с государственным участием, Ицков – лучшим директором по закупкам частной компании.

Лучшим директором по закупкам в сфере взаимодействия с поставщиками стал старший директор по GR ООО "Макдоналдс" Андрей Зырянов, лучшим директором по закупкам в сфере внедрения новейших технологий в закупочный процесс – директор по закупкам, МТО и управлению качеством ГК "Росатом" Роман Зимонас.

Директор по закупкам ПАО "Ростелеком" Татьяна Карасева признана лучшим директором по закупкам в сфере цифровизации закупочных процессов, директор по закупкам и логистике АО "БЭСК" Анатолий Пискунов – лучшим директором по закупкам в сфере поддержки компаний.

Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО "РусГидро" Денис Торопов стал лучшим директором по закупкам в сфере трансформации закупочных процессов. Лучшим директором по закупкам в сфере экономической эффективности стала вице-президент, начальник управления закупочной деятельности ПАО "Банк "ФК Открытие" Анна Ермакова.

В номинации "Лучший директор по закупкам в сфере систематизации процессов" победил директор департамента закупочной деятельности АО "ОПК" Сергей Анищенко, лучшим директором по закупкам в сфере повышения конкуренции стал первый заместитель генерального директора – коммерческий директор АО "ЕвроСибЭнерго" Давид Погосбеков.

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