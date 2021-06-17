В Москве проходит церемония награждения лидеров управления закупочной деятельностью

Москва, 17 июня. Церемония награждения лидеров управления закупочной деятельностью проходит в Москве, победители премии будут объявлены на основании рейтинга, составленного агентством "Эксперт РА" и компанией "Эксперт Бизнес-Решения". Об этом сообщила в четверг пресс-служба премии "Лучшее управление закупочной деятельностью".

"В Москве в особняке на Волхонке проходит торжественная церемония награждения лидеров управления закупочной деятельностью. Рейтинг составлен агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что методология рейтинга является открытой, ее уникальность заключается в анализе и взвешенной оценке количественных и качественных показателей, отражающих главные аспекты функционирования закупочной системы, включая профессиональные характеристики руководителей соответствующих подразделений компании. Рейтинг показывает топ-50 и топ-5 закупочных подразделения российских коммерческих организаций и руководителей закупочной деятельности.

Рейтинг дает возможность увидеть результаты своей работы с разных позиций. Благодаря ему руководство и акционеры компании могут получить независимое мнение о результативности и эффективности системы закупок, профессионализме команды закупщиков, сравнить с конкурентами. Важно, что оцениваются данные о закупочной деятельности на протяжении длительного периода, а не только на момент присвоения рейтинга.

Методология рейтинга во многом позволяет сформировать оценку деятельности компаний-участников и профессиональных компетенции топ-менеджеров, отвечающих за корпоративные закупки. Рейтинг отражает уровень зрелости функционирования закупочной системы компаний в соответствии с методологией и международными стандартами.

Об агентстве "Эксперт РА"

"Эксперт РА" – крупнейшее рейтинговое агентство более чем c 20-летней историей. Включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России, а также входит в перечни независимых верификаторов зеленых и социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), Московской биржи и ВЭБ.РФ. Рейтинги агентства входят в перечни официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используют Банк России, Министерство финансов, Министерство экономического развития, Московская биржа, а также сотни компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

О компании "Эксперт Бизнес-Решения"

"Эксперт Бизнес-Решения" – информационно-аналитическая компания рейтингового агентства "Эксперт РА", созданная в 2019 году с целью поддержки аналитических услуг и продуктов, не относящихся к деятельности кредитного рейтингового агентства. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" участвует в капитале компании "Эксперт Бизнес-Решения", они работают под единым брендом "Эксперт".

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