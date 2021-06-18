Педагоги Ямала ознакомились с проектами УрГПУ и центра "Учитель будущего" в Екатеринбурге

ТАСС, 18 июня. Руководители Регионального института развития образования Ямало-Ненецкого автономного округа ознакомились в Екатеринбурге с работой центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "Учитель будущего", работающего на базе крупнейшего педагогического вуза Урала - Уральского государственного педагогического университета. Знакомство прошло в рамках партнерской стажировки управленческих команд, сообщили в пресс-службе УрГПУ.

Ректор университета Светлана Минюрова рассказала гостям об УрГПУ и центре "Учитель будущего", актуальных задачах вуза в рамках национального проекта "Образование", о новой учебной инфраструктуре и перспективах на грядущий учебный год.

Как рассказали в пресс-службе, директор Регионального института развития образования ЯНАО Татьяна Рогозина в приветственном слове акцентировала внимание на региональной специфике. "В округе нет ни одного педагогического вуза, но есть семь колледжей. Большинство проблем профессиональной подготовки и переподготовки кадров институт решает своими силами", - отмечают в пресс-службе.

"Особенность региона - это очень сложная территориальная доступность, - цитируют в сообщении слова Рогозиной. - В некоторые районы можно добраться только в определенное время года: летом по воде либо зимой по зимнику или на вертолете. В этом случае мы можем полагаться только на дистанционные технологии, а интернет тоже зависит от погодных условий. И мы знаем, насколько важен личный приезд специалистов даже в самые отдаленные школы, куда приходится добираться несколькими видами транспорта", - приводят в вузе ее цитату.

Сельские малокомплектные школы составляют четверть от всех школ ЯНАО. В регионе 28 школ-интернатов для детей, чьи родители ведут кочевой образ жизни. Есть особенности в педагогической работе с детьми коренных малочисленных народов. А сложные природные и погодные условия не способствуют притоку новых педагогических кадров. Эти особенности региональной системы образования сильно усложняют реализацию национальных образовательных проектов, и задача института развития образования Салехарда - разрабатывать программы, адаптированные именно к конкретной местности. Самый масштабный проект на сегодняшний день - "Новый учитель Ямала", предполагающий материальную и грантовую поддержку молодых специалистов и образовательных учреждений. Также к 2024 году планируется создать первую в регионе школу, ориентированную исключительно на старшеклассников, рассказали в пресс-службе.

"Специалисты ИРО выразили желание познакомиться с опытом УрГПУ в проекте "Педагогические классы" и с новыми образовательными программами для педагогов, обсудить, с какими дефицитами сталкиваются уральские коллеги", - отмечено в пресс-релизе.

Светлана Минюрова представила гостям проект "Педагогические классы" в разрезе от его истории до сегодняшнего дня. В новом учебном году проект ожидает переформатирование - будут открываться психолого-педагогические классы.

"Это не меняет качественно наших подходов, потому что составляющая, связанная с сопровождением именно личностного потенциала учащихся этих классов - одна из базовых целей, - подчеркнула Светлана Минюрова. - Мы не столько говорим о вхождении в профессию учителя, сколько о вхождении в широкую сферу взаимодействия "человек-человек", что является мотивацией обучающихся и их родителей на приход в педагогический класс. Одно из перспективных направлений развития проекта психолого-педагогических классов в нашем регионе - организация работы лагеря, где обучающиеся будут встречаться во время каникул".

Куратор проекта в УрГПУ, директор центра академического взаимодействия Наталья Белоусова рассказала об основных форматах проекта и о его социальной направленности. С реальными практиками педагогических классов гости смогли познакомится на второй день стажировки. В центр "Учитель будущего" приехали представители системы образования Асбестовского городского округа и педагоги школы №166 Екатеринбурга. Сейчас эта школа - городской ресурсный центр проекта. Куратор проекта Елена Еременко отметила, что научно-методическое сопровождение педклассов осуществляется в тесном сотрудничестве с УрГПУ, а учитель МХК, наставник будущих учителей Виктор Субачев рассказал о своем опыте работы в педагогических классах.

"Еще на подготовительных курсах для педагогов-участников проекта мы были оглушены самой идеей "педагогика в школе", причем педагогов предстоит сделать из тех, кого ты обучаешь" - поделился он.

Давнее сотрудничество связывает университет с педагогическим сообществом города Асбеста Свердловской области. Начальник управления образованием АГО Светлана Валеева кратко познакомила гостей из ЯНАО с городом и его системой образования, а также с действующими моделями проекта "Педагогический класс". На практические вопросы по внедрению проекта коллегам ответил директор Асбестовской школы №1 Александр Таратынов.

Также для гостей были организованы экскурсия по центру "Учитель будущего" и телемост участников сетевой программы "Психолого-педагогические классы ЯНАО". Подводя итоги встречи, Татьяна Рогозина поблагодарила уральских коллег за чрезвычайно насыщенную и интересную программу и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Ожидаемый результат встречи - это конкретная дорожная карта на 2022 год, согласно которой мы могли бы сотрудничать регионами и достигать хороших результатов. Речь идет и о межрегиональных мероприятиях, и об ответных визитах для знакомства УрГПУ с образовательной средой и программами деятельности педагогических классов в Ямало-Ненецком автономном округе", - констатировала ректор.

Об УрГПУ

Уральский государственный педагогический университет является крупнейшим педагогическим вузом Урала. Он был основан в 1930 году. За свою историю УрГПУ подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и других странах. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.