ПАО "ММК" вошло в топ-10 корпораций России с точки зрения работы с открытыми инновациями

ТАСС, 18 июня. Согласно независимому рейтингу, опубликованному проектом Barometer (входит в инвестиционную компанию A.Partners), ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" вошло в топ-10 корпораций России с точки зрения работы с открытыми инновациями. Среди металлургических компаний это лучший результат, сообщили в пятницу в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"По определению Barometer, открытые инновации - это технологические решения или продукты, используемые корпорацией, которые разработаны вне ее собственных научных отделов и не получены путем сотрудничества с другими крупными компаниями. Чаще всего разработчиками таких решений являются стартапы или отдельные предприниматели. В 2021 году Barometer во второй раз оценил крупнейшие российские компании по критериям, отражающим эффективность их сотрудничества с такими разработчиками", - сказано в сообщении.

ММК в настоящее время совершенствует производственные процессы и реализует масштабную стратегию цифровизации, при этом активно привлекает сторонних разработчиков, используя различные инструменты: ежегодные программы НИОКР (реализуемые, как со стартапами, так и с крупными научно-исследовательскими центрами), Центр R&D (Research and Development) Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, функциональный центр в ИЦ Сколково.

"ММК тщательно отбирает разработки, подходящие для работы комбината: к примеру, по итогам металлургического акселератора "SteelStart", прошедшего в 2020 году, компания расширила сотрудничество с разработчиком твердосплавных покрытий "Микробор", повышающих эксплуатационный ресурс прокатных валков. Кроме того, ММК регулярно проводит собственный внутренний акселератор и "Дни открытых дверей" для потенциальных поставщиков, в том числе для скаутинга новых технологических решений.

"Для нас очень важно скрупулезно изучать все проекты, которые представляют на конкурсах и акселераторах, анализировать, насколько то или иное решение подходит именно нашей компании. Конечно, мы рады столь высокой оценке работы ММК с открытыми инновациями и будем дальше совершенствовать и развивать это направление", - приводят в управлении слова руководителя функционального центра ПАО "ММК" в Сколково Георгия Ларина.