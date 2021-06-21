Порядка 130 млн рублей планирует направить Гайский ГОК в 2021 году на благотворительность

ТАСС, 21 июня. Порядка 130 млн рублей планирует направить ПАО "Гайский ГОК" (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в 2021 году на развитие инфраструктуры Гайского городского округа Оренбургской области и благотворительные проекты. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

По словам заместителя директора по общим вопросам ГГОКа Александра Михина, как градообразующее предприятие Гайский ГОК совместно с УГМК, в структуру которой он входит, а также при поддержке администрации Оренбургской области, реализуют на территории Гайского городского округа многие крупные социальные инвестиционные проекты.

"Летом этого года планируется завершить работы по ремонту городской поликлиники. Работа при финансовой поддержке Гайского ГОКа проведена огромная: выполнен капитальный ремонт здания поликлиники с заменой инженерных коммуникаций и перепланировкой помещений - для расширения коридоров и создания большего свободного пространства перед кабинетами. В прошлые годы на средства комбината выполнен ремонт второго и третьего этажей. В настоящее время отремонтирован первый этаж медсанчасти: регистратура, гардеробная, переход из женской консультации в поликлинику. Построен отдельный вход с улицы в кабинет врача-инфекциониста. Заканчивается ремонт центральной входной группы, создаются отдельные аварийные выходы из поликлиники. Также ГОК намерен привести в порядок территорию - произвести обрезку кустарников и деревьев, уложить новый асфальт у здания. Общая сумма затраченных Гайским ГОКом на ремонт поликлиники средств составит более 20 млн рублей", - приводят в пресс-службе слова Михина.

Порядка 10 млн рублей планируется направить на озеленение городского парка культуры и отдыха, а также на озеленение других территорий Гая. В УГМК напомнили, что в городском парке площадью 180 тыс. кв. м расположены ФОК и Ледовая арена, построенные на средства УГМК и ГГОКа при поддержке областни.

"Сейчас главная задача - сохранить весь многочисленный зеленый массив на территории парка. С учетом нашего жаркого и засушливого лета - это задача не из легких. Постоянный полив и в городе, и в парке осуществляется за счет смонтированной поливочной системы и с помощью спецтехники автотранспортного цеха Гайского ГОКа, - рассказывает Михин. - Кроме того, для работы в парке Гайский ГОК планирует закупить газонокосилки и трактор "Беларусь" с навесным оборудованием для чистки снега, для этого заложены средства в сумме 4 млн рублей".

В пресс-службе добавили, что в этом году на средства ГОКа благоустраивается очередная, шестая, придомовая территория. Стоимость ее преображения составляет порядка 2,8 млн рублей. Средства выделяет Гайский ГОК депутатам для исполнения наказов избирателей. Кроме того, в этом году выделяются средства на работы по проектированию участков под строительство домов для многодетных семей, а также на проектные работы по строительству четырехполосной автодороги городского проспекта. В рамках договора о социальном партнерстве Гайский ГОК окажет финансовую помощь поселку Ириклинский Гайского городского округа в проведении работ по организации индивидуального отопления и водоснабжения частных и многоквартирных домов. На реализацию этого проекта предусмотрено выделить более 15 млн рублей. Кроме того, ГОК приобретет 38 бункеров для сбора негабаритного мусора для сел муниципалитета. Помогает комбинат и территориям своего присутствия. По 5 млн рублей планируется выделить муниципальным образованиям Домбаровского и Кваркенского районов.

О предприятии

ПАО "Гайский ГОК" - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году, является для предприятий УГМК крупнейшим поставщиком сырья. Специализируется на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике. Одно из крупнейших горных производств Южного Урала основано в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторождение сосредотачивает более 40% запасов меди Оренбургской области. Вся добываемая руда подземным и открытым способами перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. В составе уникальной гайской руды, кроме меди, содержатся цинк, сера, золото, серебро, а также редкие и рассеянные элементы. На предприятии работают около 6,5 тыс. человек.

Помимо ГГОКа, в Оренбургской области работает ряд предприятий Уральской горно-металлургической компании - ООО "Оренбургский радиатор" (г. Оренбург), специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции, и ООО "Медногорский медно-серный комбинат" (г. Медногорск), специализирующееся на производстве черновой меди.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания производит цинк, медь, драгоценные металлы, выпускает стальной прокат и добывает уголь.