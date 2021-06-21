Калининская АЭС поделилась опытом развития производственной системы "Росатома"

Москва, 21 июня. 15 - 18 июня на Калининской АЭС проведена стажировка по направлению ПСР для руководителей ТЭЦ, входящих в контур управления АО "Русатом Инфраструктурные решения" (АО "РИР"). Об этом сообщило управление информации и общественных связей Калининской АЭС. Цель стажировки - обучение инструментам и методам ПСР, передача накопленного опыта и лучших практик, проведение площадочного обучения на действующем ПСР-образце, оказание методологической поддержки при внедрении Производственной системы "Росатома" в филиалах АО "РИР".

Приветствуя участников делегации, в составе которой были 11 руководителей ТЭЦ из г. Томска, Удмуртии, Владимирской, Кемеровской, Читинской, Свердловской, Челябинской, Ульяновской областей, директор Калининской АЭС Виктор Игнатов рассказал о важности применения инструментов Производственной системы "Росатома" во всех направлениях работы предприятия. "Данный подход дает положительный результат, помогая не только сохранять достигнутые показатели, но и улучшать их, непрерывно совершенствуя производственные и управленческие процессы", - отметил Виктор Игнатов.

Представители Калининской АЭС поделились опытом бережливого производства по семи направлениям. Детально обсудили применение инструментов декомпозиции целей, ключевые моменты, связанные с открытием и управлением портфелем ПСР-проектов, работу с ППУ, формы и методы мотивации персонала, систему информирования о внедрении ПСР, организацию процесса обучения и ПСР-тренингов.

Гости посетили промышленную площадку станции, побывали на ПСР-образце "Оперативное управление эксплуатацией", ознакомились с потоком "Техническое обслуживание и ремонт", прошли площадочное обучение на ПСР-образце "Производственный участок механической обработки металла".

"Мы убедились, что инструменты ПСР помогают улучшать рабочие процессы, повышают эффективность текущей деятельности на производстве и в офисе. Мы получили новые знания и начнем применять их на своих предприятиях. Наша цель - достичь такого же высокого уровня развития ПСР, как на Калининской АЭС", - сказал руководитель направления ПСР АО "Русатом Инфраструктурные решения" Алексей Тулупов на итоговом совещании.

Производственная система "Росатома" внедрена на Калининской АЭС в 2009 году. В настоящее время станция наделена статусом "Лидер ПСР".