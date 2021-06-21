Соревнования по трейлраннингу пройдут 15 августа в Валдайском национальном парке

Москва, 21 июня. Настоящее спортивное приключение ждет участников соревнований по трейлраннингу Valday Ultra Trail (12+), которое состоятся 15 августа в городе Валдай Новгородской области. Их маршрут пройдет по территории Валдайского национального парка, известного своими уникальными природными ландшафтами.

"Ежегодно туристическая тропа на заповедной территории собирает сотни любителей бега со всей России, - сообщают организаторы. - На их пути - десятки чистейших озер и дикий, местами непроходимый лес, готовый бросить вызов любителям трейраннинга - спортивной дисциплины, подразумевающей бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования".

Организаторы предлагают большой выбор дистанций, принять участие в состязаниях может любой желающий. Маршруты сертифицированы Международной ассоциацией трейраннинга ITRA. Участников ждут старты на дистанции разного уровня сложности: 5, 15, 30, 55 и 105 км.

Забеги по Большой Валдайской тропе стартуют из ретрит-центра SABI. На его территории будет оборудован центр соревнований, где 14 августа состоится предварительная выдача стартовых пакетов, спортивная выставка и Pasta-paty для участников соревнований. В SABI-центре их ждут все условия для полноценного проживания: комфортабельные домики и уютные юрты. Для любителей кемпа на берегу озера Находно будет разбит палаточный лагерь. Забронировать проживание можно на сайте гонки.

Кроме того, в черте города Валдай доступен большой выбор гостиниц, которые готовы принять всех желающих. В день соревнований организаторами запланированы трансферы из города к месту старта.

Накануне забега, 14 августа, любители спорта и активного отдыха могут также принять участие в соревнованиях по плаванию на открытой воде, которые уже шестой год подряд пройдут в акватории Валдайского озера. Ежегодный заплыв проводится в рамках кубка Iver Swim по плаванию на открытой воде.