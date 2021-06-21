Бортовая посуда "Аэрофлота" получила дизайн-премию Red Dot Award

Москва, 21 июня. Набор бортовой посуды от российской авиакомпании "Аэрофлот" завоевал престижную дизайн-премию Red Dot Award, которая ежегодно присуждается центром дизайна в Эссене в Германии. Жюри отметили всю коллекцию, включая фарфор, столовые приборы, стекло, бумажные и текстильные элементы сервировки, сообщает в понедельник пресс-служба авиаперевозчика.

"В рамках международного конкурса Red Dot Design Award 2021 дизайн-проект бортовой посуды "Скопкарь" удостоен высокой награды в категории "Столовая посуда". Авторитетное жюри, в которое вошли известные дизайнеры из разных стран, оценило чувство стиля, проявленное российской авиакомпанией "Аэрофлот". Качество бортового питания и его подачи — одна из самых сильных черт сервиса "Аэрофлота", — говорится в сообщении.

При оценке эксперты уделили большое внимание преемственности стиля, компактности, комбинируемости и практичности. Жюри также оценило, что концепция посуды "Аэрофлота" представляет собой современное прочтение русской сервировки стола с использованием традиционных форм. Набор посуды бортового питания для "Аэрофлота" был разработан дизайнерами Михаилом и Юлией Чистяковыми.

"В основе коллекции образ русского деревянного ковша — скопкаря, а деревянная цветная ложка превратилась в изящную металлическую, но при этом с характерным наконечником. Переход на посуду с новыми дизайном был завершен к концу 2019 года и пассажиры уже могут встретить ее на всех рейсах авиакомпании", — добавили в пресс-службе.

Red Dot Design Award — международная награда в области дизайна, присуждаемая Центром дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия из Эссена. Она вручается дизайнерам и компаниям-производителям за особые достижения в дизайне потребительских товаров. Премия считается одной из самых престижных в Европе, на ней ежегодно предоставляют около 6 тыс. проектов со всего мира.