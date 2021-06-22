В филиале АО "Уралэлектромедь" приступили к строительству второго ливненакопителя

ТАСС, 22 июня. В филиале "Производство полиметаллов" (ППМ) АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК, г. Кировград, Свердловская область) ведется строительство второго ливненакопителя, который обеспечит сбор ливневых вод и промстоков. На реализацию проекта планируется направить порядка 70 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"Строительство комплекса сбора ливневых вод направлено на улучшение экологической обстановки и рационального использования водных ресурсов филиала. Стоки будут перекачиваться на станцию нейтрализации, очищаться и повторно использоваться в производстве", - приводят в пресс-службе слова начальника отдела капитального строительства ППМ Евгения Лаврова.

Второй ливненакопитель - монолитный железобетонный резервуар размером 19 на 26 м и максимальной глубиной 6,6 м. На данном этапе подрядная организация выполнила разработку котлована и завершила устройство буронабивных свай. В этом году планируется провести прокладку технических трубопроводов, смонтировать насосное оборудование, системы автоматизации и электроснабжения.

На предприятии уточнили, что полностью завершить строительство всего комплекса промышленно-ливневой канализации филиала, состоящей из шести ливненакопителей, планируется в 2024 году.

В пресс-службе добавили, что проект реализуется в рамках соглашения между АО "Уралэлектромедь" и правительством Свердловской области об улучшении экологической обстановки в районе локации предприятия в Кировграде.

О компании

АО "Уралэлектромедь" - крупнейшее в России медерафинировочное предприятие, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99%. В августе 2004 года АО "Уралэлектромедь" стало первым металлургическим предприятием, включенным в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус "Good Delivery" ("надежная поставка"). В мае 2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производитель аффинированного золота.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания производит цинк, медь, драгоценные металлы, выпускает стальной прокат и добывает уголь.