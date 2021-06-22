Работники ПАО "МЗИК" почтили память погибших в Великой Отечественной войне

ТАСС, 22 июня. Активисты Совета молодежи одного из крупнейших предприятий ОПК Урала - Машиностроительного завода имени М.И. Калинина (ПАО "МЗИК", город Екатеринбург, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей") зажгли Вечный огонь и возложили цветы к заводскому мемориалу, посвященному калининцам, погибшим на полях сражений в 1941-1945 годы. Об этом рассказали во вторник в пресс-службе предприятия.

"80-я годовщина со дня начала самой кровопролитной войны в мире имеет особое значение для коллектива предприятия: именно в 1941-м, в октябре, завод имени М.И. Калинина эвакуировался из подмосковных Подлипок на Урал. В самые короткие сроки благодаря самоотверженному труду калининцев здесь было развернуто производство зенитной артиллерии, и уже в декабре 1941-го завод изготовил и отправил на фронт первую партию 85 мм пушек 52-365К. Всего же за годы войны на ЗиКе было выпущено свыше 20 тыс. зенитных орудий, позже названных историками оружием Победы", - рассказали на предприятии.

Там добавили, что ПАО "МЗИК" гордится своей историей и свято чтит память тех, кто ценой собственной жизни и здоровья в годы войны отстоял страну, подарив потомкам мир и свободу. Предприятие ведет масштабную работу по патриотическому воспитанию сотрудников. В нее вовлечены учащиеся подшефной школы, молодежная организация завода, и, конечно же, Совет ветеранов, в составе которого - живые легенды - участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, герои-калининцы.

О ПАО "МЗИК"

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург", МЗИК ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.