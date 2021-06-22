Пайщики продлили срок фонда недвижимости на 10 лет

Москва, 22 июня. Решение о продлении срока фонда до 2031 года принято большинством голосов пайщиков фонда, участвовавших в голосовании. Стоимость чистых активов фонда по состоянию на конец мая 2021 года - более 5 млрд рублей. По итогам 2020 года доходность фонда "Арендный бизнес" составила 13%.

Фонд "Сбербанк - Арендный бизнес" был запущен в 2016 году. За время работы фонда его клиентами стали 1,6 тыс. пайщиков. Общая стоимость паев клиентов, которые приняли решение выйти из фонда, составила более 940 млн рублей, и все эти паи были выкуплены всего за два дня действующими пайщиками, которые решили увеличить свои инвестиции в фонд. Продление срока фонда на 10 лет стало первым подобным прецедентом на российском рынке фондов недвижимости для розничных инвесторов.

Средства фонда инвестированы в четыре качественных объекта коммерческой недвижимости: два склада при аэропорте Толмачево (Новосибирск), складской комплекс в ближайшем Подмосковье (д. Валищево) и распределительный центр в Санкт-Петербурге. Все склады сданы в аренду крупным федеральным компаниям по долгосрочным договорам аренды.

"2020 год отличился высокой инвестиционной активностью в секторе складской недвижимости. Это связано с резким ростом онлайн-торговли в период пандемии и высоким спросом ретейла на качественные складские объекты. На фоне этого вырос и интерес населения к паевым фондам коммерческой недвижимости. В 2020 году клиенты Сбера вложили в закрытые паевые инвестиционные фонды Сбер Управление Активами 15,6 млрд рублей. Это ровно половина от того, что было вложено за все предыдущие годы. На данный момент активы наших закрытых фондов достигли 50 млрд рублей. Основное преимущество такого фонда для инвесторов - возможность вложить относительно небольшую сумму в высококлассную коммерческую недвижимость и получать стабильный доход, не занимаясь непосредственным управлением объекта. Инвестиционная привлекательность данной сферы сохранится и в будущем, поэтому клиенты фонда "Арендный бизнес" приняли решение о продлении срока действия договора доверительного управления фондом до 2031 года", - рассказала Генеральный директор Сбер Фонды Недвижимости Екатерина Черных.

"Сбербанк - Арендный бизнес" - закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости, паи которого не ограничены в обращении и торгуются на МосБирже. Минимальный порог инвестирования в фонд установлен на уровне 300 тыс. рублей, на конец мая 2021 года стоимость пая составила округленно 309,5 тыс. рублей. Клиенты фонда ежеквартально получают инвестиционный доход по паям, который выплачивается за счет арендных платежей от сдачи складской недвижимости. С апреля 2021 года фонд находится под управлением новой компании Сбер Фонды Недвижимости, которая создана для развития коллективных инвестиций в коммерческую недвижимость. В новой компании внедряется современная IT-платформа обработки, анализа и обмена данных с целью снижения затрат на управление и эксплуатацию недвижимости.