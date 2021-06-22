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Депутаты Свердловского Заксобрания в День памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню

Вклад в Победу и трудовой подвиг уральцев отмечены президентом России, который удостоил почетного звания "Город трудовой доблести" Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во главе с председателем парламента Людмилой Бабушкиной в День памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню Широкореченского мемориала в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

"Урал, как и вся страна, достойно нес тяготы военного времени. Ценой самоотверженного труда здесь в кратчайшие сроки были развернуты производства эвакуированных заводов. Из Свердловской области на фронт отправлялись танки, самоходные орудия, снаряды, медикаменты, обмундирование, продовольствие", - отметила Бабушкина.

Она подчеркнула, что значительный вклад в Победу и трудовой подвиг уральцев в годы Великой Отечественной войны отмечены президентом России, который удостоил почетного звания "Город трудовой доблести" Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

"Чем дальше мы отдаляемся от скорбных событий тяжких лет Великой Отечественной войны, тем важнее становится сохранение памяти о ее героических страницах", - сказала председатель Заксобрания.

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