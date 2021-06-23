ТАСС, 23 июня. Свердловская железная дорога на протяжении своей истории являлась важнейшим партнером в деле развития Свердловской области и экономики всей страны. Об этом сообщила в приветственном слове председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина на сетевом совещании по взаимодействию ОАО "РЖД" с органами государственной власти субъектов РФ.

"То взаимодействие, которое мы осуществляем с железной дорогой, опирается на тесное сотрудничество с промышленным комплексом. Предприятия Свердловской области производят широкий ассортимент продукции, которая востребована железнодорожниками. Например, Уралвагонзавод - крупнейший производитель грузовых вагонов в стране, предприятие "Уральские локомотивы" выпускает грузовые электровозы и пассажирские электропоезда нового поколения. Нижнетагильский металлургический комбинат поставляет железным дорогам целый ряд изделий и комплектующих, камышловские предприятия выпускают электроизделия", - приводят в пресс-службе регионального парламента ее слова.

Спикер парламента отметила, что СвЖД является одним из крупнейших плательщиков налогов, более 4 млрд рублей в год поступают в бюджет Свердловской области. В свою очередь органы государственной власти региона предоставляют железной дороге ряд преференций для реализации социальных проектов.

"Реализуется ряд инвестиционных проектов, которые позволяют изменить облик наших вокзалов. К примеру, очень интересный проект по изменению облика железнодорожного вокзала в Алапаевске, который, я надеюсь, в ближайшее время будет реализован. Уверена, что у нас прибавится желающих приехать и посмотреть исторические места, связанные с семьей последнего российского императора", - подчеркнула Бабушкина.

Председатель регионального заксобрания добавила, что Российские железные дороги во взаимодействии с органами государственной власти занимают конструктивную позицию. "Подписано соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием и Свердловской железной дорогой. Это сотрудничество будет продолжено и еще больше укрепится, благодаря мерам, которые предпринимаются железной дорогой не только в развитии региона, но и в реализации социально значимых проектов. Уверена, что наши совместные усилия послужат дальнейшему развитию отрасли", - отметила Бабушкина.

В пресс-службе добавили, что совещание прошло с участием директора ОАО "РЖД" по коммуникациям - начальника департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Юрия Нагорных, начальника Свердловской железной дороги Ивана Колесникова, первого заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского, главы города Екатеринбурга Алексея Орлова, а также представителей всех шестнадцати железных дорог России.