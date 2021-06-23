Предприятия в сфере машиностроения и ОПК приоритетны для финансирования ПСБ в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Приоритетом для льготных программ ПАО "Промсвязьбанк" в Чувашии являются предприятия в сфере машиностроения и оборонно-промышленного комплекса. Об этом в среду сообщил журналистам председатель банка Петр Фрадков.

"Однозначно есть понимание, что и крупные предприятия, с которыми мы работаем, здесь отдельно хотел бы обратить внимание на наше сотрудничество с концерном "Тракторные заводы", и предприятия поменьше, которые относятся к категории машиностроительных, будь то предприятия малого и среднего бизнеса или те же предприятия ОПК, - это приоритет для банка с точки зрения финансирования, в первую очередь, по льготным ставкам", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о приоритетных проектах для сотрудничества.

Фрадков добавил, что ПСБ - опорный для оборонно-промышленного комплекса, с одной стороны, а с другой стороны, банк, который нацелен на финансирование промышленности. "Есть соответствующие программы предприятий ОПК. Это применение всех форм лизинговой поддержки. Мы активно эти инструменты применяем", - уточнил он.

По словам Фрадкова, банк занял в прошлом году второе место по объему поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в рамках антикризисных мер, которые были реализованы в прошлом году. "Конечно, это и вопрос, связанный с поддержкой сотрудников предприятий по ипотечной программе", - пояснил он.

Фрадков также отметил, что банк работает над специальными льготными условиями для жителей республики. "У нас есть уже первые проекты, которые мы реализуем совместно с администрацией республики по так называемым программам субсидированной ипотеки, то есть для определенной категории сотрудников, в том числе муниципалитетов, либо муниципальных образований, либо бюджетных учреждений региона", - сказал он.