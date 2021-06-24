ООН отметила российскую социальную программу творческого развития детей от МТС

Москва, 24 июня. Организация объединенных наций провела анализ ведущих проектов разных стран, городов и компаний по 17-ти целям устойчивого развития и составила базу инициатив, которые могут быть реализованы в любой точке мира для содействия "Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".

Благотворительный проект "Поколение М", который МТС реализует в партнерстве с ведущими творческими объединениями и НКО, признан одной из лучших мировых практик для достижения сразу пяти ЦУР: "Хорошее здоровье и благополучие", "Качественное образование", "Уменьшение неравенства", "Устойчивые города и населенные пункты", "Партнерство в интересах устойчивого развития".

"Поколение М" объединяет идею развития творческих способностей детей со всей России и помощь в лечении их тяжело больных сверстников. На онлайн-площадке проекта pokolenie.mts.ru все желающие ребята могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по более чем 15 направлениям творчества. Победители соревнований "Поколения М" получают уникальные возможности для развития: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

Все активности в соцсетях и на сайте "Поколения М" (конкурсные работы, лайки и репосты) МТС конвертирует в деньги и направляет на лечение тяжелобольных детей.

Возрастное ограничение от 6 до 18 лет.