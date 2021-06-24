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Общественники оценили природоохранную деятельность "Святогора" на севере Среднего Урала

Реализация программы природоохранных мероприятий УГМК на севере Свердловской области рассчитана до 2025 года

ТАСС, 24 июня. Представители общественных организаций оценили масштаб природоохранной деятельности АО "Святогор" (предприятия металлургического комплекса УГМК) на севере Свердловской области, посетив Северный медно-цинковый рудник. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"Выездное заседание группы общественников состоялось 22 июня. В его работе приняли участие представители Уральской горно-металлургической компании, АО "Святогор", научного сообщества, депутаты муниципального и регионального уровня, общественники и специалисты администраций Ивделя и Североуральска", - сказано в сообщении.

Первой остановкой гостей СМЦР стал карьер Ново-Шемурского месторождения, на котором добыча руды ведется в настоящее время. Здесь специалисты рудника подробно остановились не только на показателях работы, но и подробно объяснили, каким образом и в каких объемах улавливаются карьерные воды.

Далее путь лежал на отвалы отработанного Шемурского месторождения. Добыча руды в данном карьере была завершена в 2016 году, и сейчас здесь ведется рекультивация отвалов и карьера.

"Присутствующие смогли своими глазами увидеть масштабы рекультивационных работ, подробно ознакомиться с прогрессивным методом укрытия отвалов бентонитовыми матами. Специально для этого мы соорудили демонстрационный стенд", - рассказал директор СМЦР АО "Святогор" Михаил Ткаченко.

"В ходе встречи отмечено, что сегодня данные работы выполнены на площади 6 750 кв. м. В настоящее время готовится к сдаче участок площадью еще в 18 тыс. кв. м. В планах 2021 года - укладка бентонитовых матов на площади 67 тыс. кв. м. Данные работы будут выполняться в течение трех-пяти лет", - сказано в сообщении.

Следующая остановка делегации - у временных очистных сооружений Шемурского месторождения, которые недавно были введены в эксплуатацию после реконструкции. На данном объекте участники выездного заседания смогли ознакомиться с технологией сбора и очистки карьерных и подотвальных вод. Затем их путь лежал на очистные сооружения Ново-Шемурского месторождения, где ведется реконструкция с целью увеличения производительности до 450 кубометров в час.

На следующий день представители общественных организаций подвели итоги работы на совещании в городе Ивделе на севере региона.

"Меня привлекли в общественную группу, чтобы понять источник проблемы и попытаться ее решить совместно с предприятием, - приводят в управлении слова доцента кафедры бурения скважин Санкт-Петербургского горного университета, кандидат технических наук Елены Цыгельнюк. - Объем работ, который планируется и который уже выполнен, - просто колоссальный. Это действительно так. Я впервые вижу, чтобы отвалы укрывали таким способом. Это довольно трудоемкий процесс и дорогостоящий. Это большая работа. Редко, когда предприятие соглашается нести такие затраты".

Реализация программы природоохранных мероприятий на севере Свердловской области рассчитана до 2025 года.

"Основные ее положения отражены в соглашении, заключенном между АО "Святогор" и Правительством Свердловской области, - Выполнение каждого из его этапов находится на строгом контроле как у Министерства природных ресурсов, так и у надзорных органов региона", - цитируют в пресс-службе слова директора АО "Святогор" Дмитрия Тропникова.

УГМК намерена инвестировать в реализацию программы порядка 4 млрд рублей.

О предприятии

ОАО "Святогор" - предприятие металлургического комплекса УГМК. Здесь производят железный концентрат, черновую медь и серную кислоту, основу составляет производство черновой меди - ежегодно предприятие производит около 80 тыс. т черновой меди. В состав предприятия входит Волковский рудник, Северный медно-цинковый рудник, обогатительная фабрика, сернокислотный цех, работающий на отходящих газах металлургического производства.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания производит цинк, медь, драгоценные металлы, выпускает стальной прокат и добывает уголь.

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