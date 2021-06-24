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Фрадков: Промсвязьбанк построит баскетбольную площадку в Чебоксарах

На площадке будут проводить самые высокоуровневые международные соревнования, отметил председатель ПСБ

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июня. /ТАСС/. Баскетбольная площадка на берегу залива будет построена в Чебоксарах. Об этом сообщил журналистам председатель ПСБ Петр Фрадков.

"Это та площадка, которая будет использоваться для игры в баскетбол в формате 3х3, или так называемого стритбола - олимпийского вида спорта. С одной стороны, она будет доступна пользователям всех возрастов и, в первую очередь, детям, юношам, но она также может использоваться <...> для проведения самых высокоуровневых международных соревнований", - сказал он.

Фрадков добавил, что проект реализуется совместно с Российской федерацией баскетбола в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ - Детям". "Мы построим ее для проведения самых высокоуровневых международных соревнований. То есть все, что проводится под эгидой РФБ, возможно, будет там потом проходить. Мы исходим из того, что реализация этого проекта, в том числе, поможет воспитать в Чувашии новых олимпийских чемпионов. Потому что талантливой молодежи много, им надо дать возможность самореализоваться", - пояснил председатель банка.

Подобные спортивные комплексы также работают в Туле, Новомосковске, Калининграде. Все они полностью отвечают стандартам международной федерации баскетбола (FIBA).

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