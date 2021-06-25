МТС вышла в лидеры России по приросту абонентской базы фиксированного интернета

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. В России темпы прироста абонентов фиксированного доступа в интернет в I квартале 2021 года замедлились на фоне насыщения рынка до 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом - общее число абонентов частных лиц составило 34,7 млн, проникновение в стране превысило 61%, на московском рынке - 90% По темпам роста абонентской базы оператор связи МТС вышел на первое место, по числу абонентов – на второе после "Ростелекома", обойдя ЭР-Телеком, следует из отчета исследовательского агентства "ТМТ Консалтинг".

Лидерские позиции по показателям прироста абонентской базы в I квартале 2021 года заняла компания МТС, число ее пользователей выросло на 46 тыс. (на 1,2%) до 3,885 млн абонентов. Таким образом, по числу обслуживаемых абонентов фиксированного ШПД в РФ МТС вышла на второе место после "Ростелекома", у которого абонентская база в течение I квартала практически не росла и составила 12,367 млн, говорится в отчете.

У третьего по количеству абонентов оператора ЭР-телеком абонентская база в I квартале сократилась на 0,3% до 3,867 млн. Количество ШПД-абонентов "ВымпелКома" увеличилось на 0,5% до 2,855 млн.

Рост количества абонентов у МТС и "ВымпелКома", обусловлен популярностью конвергентных тарифов, отмечает "ТМТ Консалтинг".

В целом, ТОП-5 интернет-провайдеров по итогам I квартала 2021 года формирует более 70% абонентской базы широкополосного доступа в интернет в B2C-сегменте в России. Общий объем рынка фиксированного ШПД для частных лиц составил в России в I квартале 2021 года 37,8 млрд рублей.