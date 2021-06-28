В Москве прошел международный форум "Председательство России в Арктическом совете"

Москва, 28 июня. В Москве завершился международный форум, посвященный началу председательства России в Арктическом Совете. Состоялся важный диалог, посвященный устойчивому развитию, социальной среде и защите окружающей среды Арктики, в котором приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, а также ведущие международные эксперты, экологи, журналисты и общественные деятели стран Баренцева региона.

Руководитель Центра экологического мониторинга "ПОМОР", сопредседатель Союза независимых экологов стран Баренцева региона BRIES Тимофей Суровцев в своем выступлении отметил большой интерес к проблематике трансграничного медиа-взаимодействия региональных журналистских сообществ: "Сегодня в Баренцевом регионе налицо - явное информационное неравенство, в ходе которого наши соседи обладают не просто преимуществом - они безраздельно господствуют в приграничном информационном пространстве, в то время как позитивные экологические новости из России своего потребителя за границей не имеют. А итогом такого одностороннего вещания становится формирование неверного, несправедливо негативного мнения о России".

С Тимофеем Суровцевым согласен и руководитель отраслевого информационного ресурса "Barents News" Василий Борисов: "На самом деле, у наших скандинавских соседей есть схожие, если не большие экологические проблемы, что не мешает этим странам стабильно занимать верхние строчки экологических рейтингов. Например, никто почему-то не знает про норвежские рудники, которые сбрасывают ежегодно миллионы тонн токсичного мусора и шлаков во фьорды, про аквакультурных норвежских лососей, отравленных антибиотиками и химикатами, про уничтожаемые ради объектов ветряной энергетики леса и оленьи пастбища. Эти крайне важные проблемы почему-то отсутствуют в новостной повестке ведущих региональных, да и наших центральных, российских медиа! При этом скандинавские страны считаются супер экологичными, а Россия представляется мировому сообществу как эко-изгой".

"Подчеркну, именно трансграничный диалог, на равноправных основах, является нашей целью, мы должны слышать здесь голос соседей, пусть даже с критикой, но и они должны объективно принимать нашу позицию и интересы, и в том числе нашу справедливую критику. - Отметил Тимофей Суровцев. - Сфера взаимных интересов, помимо конструктивного трансграничного диалога, - вопросы международного сотрудничества, региональная экономика, экология, культура малых народов, гуманитарные проблемы".