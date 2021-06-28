Эксперты: социальное предпринимательство это работа "вдолгую"

ТАСС, 28 июня. Лучшие практики в сфере социального предпринимательства со всего Уральского федерального округа представили на слете "СоциоДрайв-2021" в Ханты-Мансийске 25-26 июня. На площадке слета собрались лидеры социальных проектов, представители общественности, некоммерческого сектора, органов власти. Как рассказали в оргкомитете, участники повышали компетенции, знакомились с лучшими практиками и актуальными трендами отрасли, искали и находили партнеров. Также участники двухдневного мероприятия узнали, как получить поддержку со стороны государства, развивать социальный бренд для экономической устойчивости своего проекта. Помогали им в этом опытные федеральные и региональные эксперты.

По словам, губернатора Югры, руководителя рабочей группы "Социальное предпринимательство" комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Малое и среднее предпринимательство" Натальи Комаровой, важно, что слет в Ханты-Мансийске прошел накануне Международного дня социального бизнеса. "Ваша востребованность и результаты вашей деятельности соответствуют международной повестке. Важно ваше присутствие на этом рынке, соответствие международным стандартам и требованиям того, что вы делаете для людей. Поскольку каждый из вас проходит свой путь и, по крайней мере, в отношении себя является новатором - вы преодолеваете, формируете идеи, "обшиваете" ее и продаете, вовлеченность одновременно в такого рода экономическое и гуманитарное взаимодействие, - это, по сути, та роль, который каждый из вас выполняет. <…> Прошу вас оставаться на этом поле, это очень перспективное направление, потому что все, связанное с развитием человека, интересно каждому из нас как личности, и в целом гражданскому обществу того или иного государства. И, по сути, всего мира", - сказала Наталья Комарова, приветствуя участников слета на диалог-площадке.

Глава региона добавила, что Югра системно и много лет занимается этой тематикой. "В результате в регионе с 2016 года в два раза увеличилась доля присутствия негосударственных поставщиков на рынках услуг социальной сферы - с 23% в 2016 году до 49% в 2020-м. С государственной поддержкой они участвуют в оказании 52 услуг. Из числа граждан, которые воспользовались услугами социальной сферы, порядка 12% или 425,7 тыс. выбирают негосударственные организации и индивидуальных предпринимателей. Это реальная конъюнктура, соревнование, и социальные предприниматели часто выигрывают этот конкурс. Я удовлетворена этим положением дел", - отметила Комарова.

Приветствуя участников, директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Роман Генкель сообщил, что в Ханты-Мансийском автономном округе порядка 15% социального сектора отдано в частные руки, сумма порядка 2,7 млрд рублей. "Это серьезные деньги и серьезный бизнес. Те идеи, которые генерируют предприниматели в этом секторе, те новации, подход - очень креативная, непростая и завязанная на отношении с людьми, понимание их потребностей история. Пропуская ее через себя, через свою душу - только так, наверно, можно получить качественный результат", - сказал замгубернатора.

Генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" Ирина Гайченцева, говоря о задаче слета, которую поставили перед собой организаторы, отметила, что она заключается в том, чтобы услышать запросы социальных предпринимателей и поддержать их предложения. "Меры поддержки в Югре есть на различных уровнях, как на региональном, так и на муниципальном. Вот лишь некоторые из них - гранты до 500 тыс. рублей, льготы по налогам тем предпринимателям, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, повышенная ставка по компенсации банковских процентов, лизинговых платежей, а также много преференций от муниципалитетов. Сегодня проекты социальных предпринимателей мы можем подхватить на любой стадии их развития, и вести далее, применяя все меры поддержки", - добавила Гайченцева.

Такого рода слеты, по мнению гендиректора фонда, становятся необходимостью. "Социальное предпринимательство сегодня - это тренд на уровне региона, РФ и даже на международном уровне. Если раньше форумы проводились локально, то сегодня это уровень федерального округа. В нынешнем форуме участвуют как лидеры социальных проектов, так и те, кто им помогает, а также эксперты регионального и федерального уровня. Слет становится фактически коворкинговой площадкой. Становится очень важно участвовать в таких мероприятиях, делиться опытом", - отмечает Ирина Гайченцева.

Югра - лидер социального предпринимательства в России

Руководитель региональных проектов Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Евгений Рахновский считает, что "СоциоДрайв-2021" показывает понимание всеми сторонами процесса того, что желают предприниматели, и как им помогать. "Суть и выстроенная схема самого мероприятия дает возможность на одной площадке всей целевой аудитории обменяться мнениями, услышать друг друга, зафиксировать, и впоследствии продумывать помощь и меры поддержки, которые реально предпринимателю нужны. В Югре это все присутствует, в регионе реально выработана система и есть понимание, что необходимо делать и как к этой цели идти. Предприниматели получают здесь очень серьезную поддержку, регион в числе лидеров в РФ", - отметил он.

Комментируя тезис эксперта, губернатор Наталья Комарова отметила, что фонд "Наше Будущее", занимаясь темой социального предпринимательства, придал основной импульс его развитию в Югре. "Именно они настойчиво и последовательно долбили всю страну с тем, что это (социальное предпринимательство - прим. ТАСС) - особый тип предпринимательства, что нужно должным образом на государственном уровне сформировать представление, сопровождать. И в большой степени именно фонд "Наше Будущее" повлиял на нашу региональную политику, по крайней мере, на меня лично. Я участвую в работе этого фонда и раз в год на их площадке принимаю участие в большом перечне событий и мероприятий, которые обслуживают это направление в самых разных аспектах. <…>. Такая деловая площадка по внедрению в сознание необходимости выстраивания (социального предпринимательства - прим. ТАСС) для меня лично был именно этот фонд", - сказала глава региона и руководитель профильной рабочей группы Госсовета РФ.

Сергей Голубев, генеральный директор Фонда социальных инвестиций, председатель комиссии по социальному предпринимательству, член правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" акцентировал внимание на международном масштабе развития сферы социального предпринимательства в Югре. "В Казахстане буквально на днях подписан закон о социальном предпринимательстве. Во многом он списан с России, и во многом они (разработчики закона - прим. ТАСС) опирались на опыт в том числе Югры. Они обращались к нам по поводу [российского опыта], и мы с воодушевлением им об этом рассказывали. На днях мы общались с ООН по поводу лучших российских практик по развитию социального предпринимательства. Очень интересен российский опыт, коллеги готовы его брать. Поэтому говоря о ноше, которую вы взвалили на себя - вы очень крутые. И Югра, и социальные предприниматели в Югре - вы круче многих международных предпринимателей. Поэтому не бойтесь, что рассказываем и показываем вас на глобальном уровне и вам гордимся. <…> У вас есть возможность развиваться не только в России, но и на международных рынках, пользоваться экспортом", - констатировал эксперт форума в ходе диалог-площадки с участием губернатора.

Заместитель директора департамента экономического развития Югры Лариса Шанаурина, поясняя природу лидерства региона в сфере социального предпринимательства, добавила, что автономный округ первым в России принял изменения в федеральный закон о малом и среднем предпринимательстве, в соответствии с которыми туда было включено социальное предпринимательство. "Это было первым шагом. Сейчас мы идем дальше, и, объединив эту своего рода "экосистему", мы планируем совершенствовать ее, в том числе регулируя единым законом - при участии как предпринимателей, так и органов власти, и всех неравнодушных граждан", - констатировала она.

"Чем хорош этот подход и этот закон? - продолжает руководитель региональных проектов Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Евгений Рахновский. - Раньше говорили, что социальное предпринимательство существует, но что это, как оно выглядит, - эти критерии были на уровне организации, которые эту тему продвигали. Теперь существует официальный реестр, и чтобы попасть в него, надо подобрать комплект документов и соответствовать определенным критериям и требованиям. Предприниматель получает соответствующий документ, что он социальный предприниматель, и на его основании предпринимателю могут предоставлены меры поддержки".

Государство как партнер

Основатель сети детских садов "Семь гномов" (город Нефтеюганск) Дарья Миронова - одна из участниц слета. Она работает в сфере социального предпринимательства в Югре девять лет. "Для меня лучший партнер в ведении моего бизнеса - это государство. Я расцениваю это в том смысле, что если мне оно дает, я отрабатываю это в полном объеме", - констатировала она в ходе одной из диалог-площадок.

"Когда социальный предприниматель говорит, что государство - его лучший партнер и контрагент - очень редко такое услышишь. Эта уникальная ситуация сложилась именно в Югре, и это можно взять цитатой форума. Это значит, что органы государственной власти работают великолепно и этот диалог налажен", - отметил модератор основной диалог-площадки слета, директор по развитию и акселерационным программам бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Богданов.

Итоги слета

Подводя итог основной деловой программы слета "СоциоДрайв-2021" в Ханты-Мансийске, Роман Генкель отмечает, что первое впечатление - предприниматели соскучились по общению друг с другом, по тому, что можно получить только при непосредственном общении. "Такое взаимодействие в рамках мероприятий слета - наиболее ценный его результат. Дана очень высокая оценка усилий, которые предпринимаются в автономном округе, по мнению экспертов, Югра - лидер в России. Автономный округ выбран пилотным регионом в РФ для создания единого регионального закона, и как раз эту работу с экспертами будем вести", - отметил он.

"В нормативном документе будет детально объяснено, что дает статус социального предприятия, какие гарантии дает регион. Этот закон будет масштабироваться в другие регионы, которые хотят развивать социальное предпринимательство, передавать услуги негосударственному сектору", - уточнили в Фонде поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес".

Замгубернатора коснулся острых вопросов и предложений, поднятых предпринимателями, разделив их на условные блоки. "Первое - это все, что касается контрольно-надзорной деятельности. Нужны общие площадки, возможно, совместное обучение. Что касается собственно обучения - от каждой группы экспертов и предпринимателей звучала потребность в менторстве, в сопровождении обучающих программ, куда надо приглашать практиков. Третий блок касается "цифры" - оценка работающих в сфере социального бизнеса предпринимателей, прозрачность объема услуг, на который они могут заявляться, единые требования к государственным и негосударственным поставщикам. Определенным лейтмотивом стала вообще унификация требований ко всем, кто оказывает эти услуги", - констатировал он, отвечая на вопрос журналистов.

В целом, по мнению Романа Генкеля, реализованный на "СоциоДрайве - 2021" формат мероприятий, куда приглашаются федеральные эксперты, где присутствуют представители власти, наиболее продуктивен. "Я уверен, что он будет давать результат, и что это самая правильная площадка для обсуждений и выработки решений. Уверен, что итоги того, что мы обсудили, отразится не только в региональных законах, поскольку такую задачу поставила нам губернатор, но и на федеральном уровне. Также уверен, что зарождающиеся здесь тенденции найдут отражение и на уровне РФ", - резюмировал заместитель губернатора.

Перспективы социального предпринимательства

Испытания кризисом показали, что погоня компаний за сиюминутным результатом вместо работы "вдолгую" оборачивается убытком. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Глава государства указал, что "испытания кризиса показали, насколько важно, когда бизнес, компании на деле, конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, регион, город, в котором они работают, за специалистов в их коллективах, реализуют проекты в социальной сфере и области защиты окружающей среды".

"И, напротив, и в нашей стране, да и во всем мире мы видим, с какими серьезными проблемами сталкиваются компании, которые в погоне за сиюминутным результатом забывают о работе вдолгую, на перспективу. Расходы на решение этих проблем, на преодоление их последствий порой в разы превышают мнимую экономию", - заявил Путин.

Социальное предпринимательство - это, пожалуй, наиболее яркое проявление работы "вдолгую", где результата зачастую ждут годами. Тем не менее, "СоциоДрайв" в Югре показал, что будущее - за этой восходящей тенденцией.

О слете

Слет "СоциоДрайв - 2021" (18+) прошел в Ханты-Мансийске 25-26 июня. Организаторами стали правительство Югры, ПАО НК "Роснефть", Фонд "Наше будущее", Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес".

О социальном предпринимательстве в Югре

Социальные предприниматели - субъекты малого и среднего бизнеса, чья деятельность направлена на решение социальных проблем граждан и общества, достижение общественно полезных целей. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 4,5 тыс. социальных предпринимателей, которые реализуют проекты в сферах образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта.

Развитие социального предпринимательства - одно из приоритетных направлений в Югре. Третий год подряд автономный округ занимает первое место в рейтинге Минэкономразвития России по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства. Югра также находится на первом месте в России по привлечению в социальную сферу негосударственных поставщиков услуг и на втором - по количеству предпринимателей, получивших статус "социальное предприятие".

Для поддержки социальных предпринимателей в Югре разработаны специальные меры поддержки: гранты, субсидии, компенсация процентов, пониженные налог и арендная плата, целый спектр иных мер. Поддержка реализуется через Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес".

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" был создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Фонд оказывает информационно-консультационную, образовательную, финансовую поддержку субъектов МСП, а также поддержку социальных предпринимателей, поддержку субъектов креативных индустрий, поддержку экспорта. Деятельность фонда осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".