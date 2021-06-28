Открылась новая номинация Национальной премии "Приоритет-2021"

Москва, 28 июня. К участию в номинации "Маркетинг и продвижение передовых технологий" приглашаются маркетинговые и коммуникационные агентства, а также департаменты маркетинга и коммуникаций производственных предприятий.

Оргкомитет VII Национальной премии в области передовых технологий "Приоритет - 2021" (12+) открыл новую специальную категорию "Маркетинг и продвижение передовых технологий" во всех отраслевых номинациях. Заявки могут подавать маркетинговые и коммуникационные агентства на свои проекты по продвижению передовых технологий, в том числе совместно с департаментами маркетинга и коммуникаций различных компаний. Будут приниматься кейсы, реализованные в течение 2020-2021 годов.

По словам Председателя Оргкомитета Национальной премии "Приоритет-2021", президента Российской академии общественных связей Виталия Расницына, "появление этой номинации является логичным шагом в развитии премии, так как сегодня любая технология в условиях большой конкуренции требует особых маркетинговых и коммуникационных подходов, а зачастую и яркого креатива. Но главное, что продвижение должно быть системным и грамотным".

В Оргкомитете премии также назвали членов экспертного жюри, которые будут оценивать конкурсантов в этой номинации. Наряду с постоянными подтвердились и новые компетентные эксперты. Председателем экспертного совета премии является руководитель Международного фонда технологического развития, академик рекламы Вадим Куликов. Членами жюри в данной категории стали старший вице-президент Фонда "Сколково" по внешним коммуникациям и рекламе Александр Чернов, председатель Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), генеральный директор PR News Лилия Глазова, PR-директор компании "Медиалогия" Надежда Жуковская, руководитель департамента коммуникаций КГ "Сегежа" Кермен Манджиева, директор по маркетингу ЗАО "Диджитал Дизайн" Николай Подстрелов, директор по маркетингу ГК AstraLinux Александр Гутин и другие авторитетные персоны в области продвижения технологий.

Заявка в категории "Маркетинг и продвижение передовых технологий" создана специально с учетом специфики данной сферы. Подать ее можно на сайте.

Организаторы и партнеры Премии "Приоритет - 2021":

• Организатор Премии - Коммуникационная группа "Деловая лига".

• Оператор Премии - НП "Центр развития общественных коммуникаций".

• Генеральный партнер - ПАО "ГМК "Норильский никель".

• Официальный партнер - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

• Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.