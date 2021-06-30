Премия "Рекорды Рынка Недвижимости 2021" представила лучшие проекты для жизни и инвестиций

Москва, 30 июня. 2021 год особенно богат событиями на рынке недвижимости. В апреле средняя рыночная стоимость квадратного метра в новостройках Москвы превысила 200 тыс. рублей. В мае эта сумма из средней начала плавно превращаться в минимальную. В начале июня СМИ опубликовали Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года". В планах министерства увеличить норматив стоимости одного квадратного метра квартир до 55 720 рублей - прогнозный рост 13%. Тем, кто надеется на уменьшение цен, рекомендуется не ждать.

В текущей ситуации девелоперы рассчитывали, что рынок могло бы охладить повышение процентной ставки по ипотеке. Но программа льготной ипотеки от 6,5% годовых продлена, пока что до 1 июля 2021 года.

"В московский рынок недвижимости идут инвестиции со всей страны. Высокая стоимость квадратного метра и красивое название не всегда гарантирует высокое качество проекта. Учитывая большой объем предложения во всех сегментах недвижимости и растущий бюджет покупки, даже профессиональным игрокам бывает сложно ориентироваться в рынке, не говоря про обычного покупателя. Премия "Рекорды Рынка Недвижимости" в любое время остается ориентиром выбора среди большого количества вариантов. Ежегодно она представляет только лучшие объекты столичного и регионального рынков недвижимости", - говорит Анна Маркина, руководитель премии "Рекорды Рынка Недвижимости" и директор Московского Бизнес Клуба.

Победители премии "Рекорды Рынка Недвижимости" рассказали, какие объекты будут в тренде в ближайшее время, поделились главными новостями и основными тенденциями рынка - в ходе пресс-конференции по итогам 12-ой ежегодной международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости", которая прошла 16 июня. Победители премии представили свои проекты и ответили на актуальные вопросы журналистов из ведущих российских СМИ.

Лучшие представители на рынке Москвы

Вне зависимости от сегмента, доля продаж новостроек в ипотеку составляет в среднем от 50 до 70%. В дальнейшем этот процент может только расти. Малейшие изменения в этой сфере напрямую затронут всех игроков рынка. Столичные девелоперы уже уходят с "дешевых" сегментов, опасаясь кризиса неплатежей. Одновременно прогнозируется повышение спроса на загородную недвижимость. В Подмосковье цены растут быстрее, чем в столице, причем уже не первый квартал. Уникальные комплексы строятся в прибрежной зоне российских курортов. Северные нефтяные регионы также интегрируют бюджеты в недвижимость и повышают класс своих новостроек. Тем не менее, несмотря на взгляды и потребности обывателя, для девелоперов Москва остается самым маржинальным рынком в стране.

Генеральный директор "Сити-XXI век" Антон Борисенко рассказал про Апарт-комплекс HILL8, который получил GRAND Prix по итогам народного и профессионального голосования: "Апарт-комплекс HILL8 - это флагманский премиальный проект компании "Сити-XXI век" в Москве, наша гордость, и мы рады, что жюри премии оценило его по достоинству, - уверен Антон. - Наша команда по-настоящему вложила душу в проект, стремясь сделать его наиболее современным и продвинутым. К созданию апарт-комплекса мы привлекли известных профессионалов из области проектирования - российских и зарубежных. Концепцию HILL8 разработало брендинговое агентство BBDO. Архитектор Борис Левянт и его бюро ABD Аrchitects предложили уникальный архитектурный стиль, который в полной мере соответствует атмосфере места. Дизайн-концепция общественных зон создана американским дизайнером Каримом Рашидом, знаменитым своим неповторимым почерком и прорывными идеями в области дизайна. Дизайном апартаментов занимался Борис Уборевич-Боровский и его бюро "Ub. design", его интерьеры востребованы у аудитории бизнес-класса. Комплекс уже сдан - получены ЗОС и РНВ, сейчас идет выдача ключей. Уверен, HILL8 стал достойным украшением столицы".

"Проект N’ice Loft, победивший в номинации "Апартаменты №1", - важная веха в деятельности COLDY и абсолютно уникальный проект для столичного рынка недвижимости. Он возводится на границе Таганского и Нижегородского районов Москвы, и предусматривает беспрецедентную по своим масштабам спортивную инфраструктуру. В него войдет физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя ледовыми аренами с натуральным льдом и современным немецким оборудованием. Здесь будут созданы условия для занятий различными видами спорта - минифутболом, баскетболом, волейболом, сквошем и другими. Еще одна составляющая проекта - спортивный парк. На его территории расположатся профессиональные беговые дорожки, площадки для йоги, зоны воркаута и многое другое", - отметила директор по продажам проекта N’ice Loft (COLDY) Юлия Зубрина.

Олег Ступеньков, коммерческий директор МФК "River Residences" и руководитель компании "ТОП ИДЕЯ", раскрыл секреты победителя в номинации "Апартаменты deluxe №1": "МФК "River Residences в Серебряном Бору" - это единственный комплекс городского формата, где от дома до Москвы-реки можно дойти босиком по траве. На территории оборудованы объекты для профессионального занятия академической греблей. В River Residences реализуются апартаменты и таунхаусы площадью от 80 до 220 м². В домах высотой не более 10 м предусмотрен подземный паркинг. Этот жилой комплекс класса А+ включает в себя множество энергосберегающих решений, а специальные оконные рамы без потери тепла - авторская разработка застройщика. Встроенная система рекуперации обновляет воздух, увлажняя и поддерживая его на уровне +18°С".

"Очень приятно, что городской квартал "Ривер Парк" стал победителем ежегодной международной премии "Рекорды рынка недвижимости 2021" в номинации "Хит продаж", - говорит генеральный директор компании ООО "Ривер Парк" Лариса Швецова. - Тем более, что награда заслуженная. За прошедший год в ЖК было реализовано более 720 квартир и апартаментов, в среднем ежемесячно мы продавали 60 лотов, а в некоторые - в полтора раза больше. Из причин популярности нашего проекта выделю удачную локацию, необычную архитектуру, эргономичные планировки, наличие продуманных общественных пространств и, разумеется, привлекательные цены. Но главная особенность городского квартала "Ривер Парк" - он полностью соответствует запросу и ожиданиям наших покупателей. Неудивительно, что они отвечают взаимностью и выбирают наш ЖК среди конкурентов".

Президент Группы "Эталон" Геннадий Щербина рассказал, что помогло жилому кварталу Shagal победить в номинации "Премьера года бизнес-класса №1": "Качество и окружение объекта сегодня в приоритете у покупателей недвижимости. В работе над нашим новым масштабным жилым кварталом Shagal мы в первую очередь ориентировались на этот фактор. При реализации проекта мы применяем совершенно новые подходы и решения как в архитектуре, так и при планировании территории, в частности, при разработке концепции размещения зеленых и общественных пространств, которые создаются для комфорта будущих жителей. Проект пока находится в начальной стадии реализации, но мы уже видим его огромный потенциал. Победа проекта в премии "Рекорды Рынка Недвижимости" - еще одно тому подтверждение и признание нашей работы не только экспертным сообществом, но и жителями города".

Проект жилых небоскребов бизнес-класса Will Towers, признанный победителем номинации "Новостройка Москвы №1", станет новой доминантой престижного района Раменки. Для создания инновационного продукта была привлечена команда профессионалов. Выразительная архитектура башен, отсылающая к знаменитой панораме чикагских небоскребов, делает их вечной классикой мегаполиса, которая будет не менее актуальной спустя десятилетия. Тщательно продуманная квартирография включает в себя квартиры и пентхаусы с приватными террасами. Среди преимуществ проекта - уникальная концепция благоустройства с собственным доступом к набережной реки Раменки. Высокая потребительская активность и показатели спроса по праву подтверждают звание лучшей столичной новостройки.

"Комплекс апартаментов Wellton Gold в 75-м квартале Хорошево-Мневников - это финальный проект масштабной реконструкции квартала Wellton Park, который объединил все лучшие технологические и планировочные решения из Европы, - о победителе в номинации "Жилой квартал Москвы №1" рассказала Марина Любельская, первый заместитель генерального директора концерна "КРОСТ". - Авторская архитектура от Поля де Врома привносит антураж голландской школы. Wellton Gold - жемчужина квартала, стиль здания - отсылка к конструктивизму, который так ценят во всем мире. При этом мы уделили большое внимание фасадам - золотистый кирпич с подпалинами и матовое золото оконных проемов создают запоминающийся образ здания. Это лаконичная роскошь, которая соответствует духу проекта". Кроме того, концерн "Крост" - российская научная промышленно-строительная компания с 30-летней историей, - победитель в номинации "Девелопер №1".

О победителе в номинации "Жилой комплекс бизнес-класса №1" рассказал CEO Comcity Владимир Киреенко: "ЖК homecity - часть комплексной застройки на участке площадью 45 га. Уже построены офисы класса А площадью 185 тыс. м². Во второй фазе запланированы еще 93 тыс. м² офисной недвижимости, гостиница Novotel и жилой квартал homecity. Мы решили, что жителям квартала будет некомфортно жить в окружении высоток, и построили для них небольшой ЖК бизнес-класса средней этажности (шесть-девять этажей) площадью 140 тыс. м². В нем представлены и стандартные, и нестандартные идеи рынка, включая квартиры с террасами и патио, дворы без машин, фруктовые аллеи, детские площадки и 40 га леса с беговыми дорожками. Проект реализует европейский подход к потребностям людей жить в неторопливом темпе, с комфортом работать и отдыхать в одном месте".

Еще один интересный проект, который заслуживает внимания - ЖК "мой адрес На Береговом" от КП "УГС", ставший победителем премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2021" в номинации "Жилой комплекс комфорт-класса №1". Жилые дома расположены на первой линии Москвы-реки в историческом районе города с живописным природным окружением и прекрасной транспортной доступностью. Жилой комплекс построен по индивидуальному проекту и включает в себя две очереди строительства: Северный квартал (четыре корпуса) и Южный квартал (шесть корпусов). Европейский подход к благоустройству и внимание к личному пространству позволили создать приватную атмосферу жизни с собственным детским садом на 300 мест, благоустроенной набережной, причалами и парком-променадом.

В свою очередь коммерческий директор ASTERUS Сергей Михайлов рассказал про новый жилой район ALIA, который победил сразу в двух номинациях премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2021" - "Семейный объект №1" и "Выбор покупателя": "Отличительной особенностью жилого района ALIA является детальная продуманность всех функций и пространств, начиная от входной группы, заканчивая полноценной социальной инфраструктурой. Жилой район ALIA - часть масштабного проекта, реализуемого в градостроительной концепции WORK.LIVE.PLAY.LEARN. Концепция предусматривает создание такого пространства, где в шаговой доступности у будущих жителей будет абсолютно всё необходимое для жизни, работы, отдыха и развития. Например, магазины и аптеки, детские сады и школы, спортивный комплекс, парк и многое другое".

Жилой квартал "Октябрьское поле" от компании "РГ-Девелопмент" стал победителем в номинации "Инфраструктура объекта №1". "К реорганизации промзоны "Октябрьское поле" наша компания приступила еще 2015 году. Сегодня, благодаря подписанному с Правительством Москвы договору о комплексном развитии территории части этой промзоны, мы сможем завершить формирование нового современного жилого квартала, в котором будет создана по-настоящему комфортная городская среда, наполненная разнообразной инфраструктурой для жизни, работы и отдыха. Помимо жилой недвижимости, здесь появится новая школа на 800 учеников, поликлиника, несколько детских садов, объекты торговли и бытового назначения, созданы новые рабочие места. Мы видим поддержку наших инициатив со стороны города, интерес со стороны покупателей, теперь этот проект удостоился высокой оценки профессионального жюри, - прокомментировала победу проекта генеральный директор компании "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова.

Коммерческий директор жилого квартала на Москве-реке "Береговой" Мария Миронова рассказала, как их проекту удалось стать победителем в номинации "Архитектура объекта №1": "Архитектура и дизайн является визитной карточкой "Берегового", наши клиенты считают эстетику жилого дома предметом престижа и эмоциональным стимулом для покупки. Премиальными материалами в современной архитектуре мегаполисов является алюминий, стекло, натуральный камень и клинкерный кирпич. Архитекторы "Берегового" ответили современным трендам и применили анодированный алюминий - очень легкий, а также прочный и долговечный материал, который прекрасно взаимодействует с окружающей средой, ловит свет и отражает цвета. В проекте он гармонирует с матовым стеклом, что придает зданиям образ морской волны, и позволяет создать панорамное остекление во всех квартирах".

Директор по продажам ГК "Пионер" Диана Нилиповская рассказала о перспективах OSTANKINO business park, ставшего "Коммерческим объектом №1": "Мы фиксируем интерес к OSTANKINO business park как со стороны частных инвесторов, которым интересны небольшие лоты площадью от 70 кв. м, так и конечных пользователей. Не секрет, что сегодня Москва испытывает дефицит крупных офисов. Арендовать помещения более 10-15 тыс. кв. м в новом качественном бизнес-центре крайне сложно. Поэтому большим компаниям, задумавшимся о штаб-квартире, остается только одно: рассматривать вариант built-to-suit. В OSTANKINO business park (разрешение на строительство двух корпусов второй очереди получено на днях) такая возможность есть. Один корпус будет продаваться в розницу, второй - целиком. При покупке отдельно стоящего корпуса пользователь получит его с помещениями первых этажей, которые можно "настроить" под себя. Мы предлагаем рынку уникальный продукт, в котором сконцентрирован отличный доступ к метро и удачное расположение относительно основных транспортных магистралей". Кроме того, сама группа компаний "Пионер" в этом году победила в номинации "Компания №1".

Лидеры Подмосковья

Высокий спрос наблюдается не только на качественные проекты в Москве, но и в Подмосковье и, конечно, на рынке загородной недвижимости, который сегодня бьет все рекорды.

Для самого дорогого загородного направления Подмосковья - Рублево-Успенского шоссе - последний год стал годом возврата к былой популярности. Лидерство по спросу и продажам на рынке загородной недвижимости данного направления держит элитный коттеджный поселок "Березки River Village" - победитель в номинации "Объект 5 звезд*****". "По итогам прошедшего года, доля "Березки River Village" в общем объеме продаж недвижимости составляет 32%, а в структуре домов без отделки 53%. На сегодняшний день в поселке реализовано порядка 70% от общего объема домов, - рассказала директор департамента продаж ГК "Галс" Екатерина Батынкова. - В каждом своем проекте группа компаний "Галс" поддерживает самые высокие стандарты качества и элитный коттеджный поселок "Березки River Village" - не исключение. Закрытая территория 60 Га, собственная инфраструктура и продуманное благоустройство, все дома построены в стиле современной швейцарской архитектуры и органично вписаны в природный ландшафт живописного Рублево- Успенского направления. Поселок изначально создавался для семей с детьми, поэтому здесь предусмотрена развлекательная, спортивная, детская инфраструктура. В сентябре 2019 г. в "Березках" открылся кампус "Горки" инновационной школы Cambridge International School. Также на территории поселка работает детский сад, а в 2021-м открылся спортивный центр с ледовой ареной, на которой можно проводить как групповые, так и индивидуальные занятия по хоккею и фигурному катанию".

Управляющий партнер Первым Строительным Трестом Алексей Демьянчук раскрыл секреты лучшего объекта в номинации "Премьера года комфорт-класса №1": "Три Квартала - это комплекс нового образа жизни "Life & Work". Пандемия показала, что существующий формат недвижимости устарел. Как работать в однокомнатной квартире без балкона семье, где отец семейства менеджер по продажам, а мать - учитель пения? Без свободного пространства не миновать конфликтов. Поэтому мы спроектировали квартиры с рабочими местами для каждого члена семьи. А для тех, кто не хочет работать дома, мы построим коворкинг. Если наступит очередной локдаун, вы его не ощутите. В Трех Кварталах есть все, чтобы жить и отдыхать: уютные парки, благоустроенные набережные и миникинотеатр".

О современных течениях в девелопменте, определивших лучший объект в номинации "Новостройка Подмосковья №1", рассказал заместитель директора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов: "По мнению многих экспертов, малоэтажная застройка - это самая комфортная для человека среда. Отсутствие визуального шума, много открытых пространств, воздуха и света позитивно влияют на каждого. ЖК "Живописный" спроектирован так, чтобы вписать жилые дома и социальные объекты в окружающий ландшафт, очень зеленый и выразительный. Симпатичные дома в лаконичном европейском стиле, светлые фасады природных оттенков, панорамное остекление и просторные лоджии, позволяющие любоваться пейзажами, - все это создает гармонию. Ее дополняют благоустроенные территории для отдыха и спорта между домами".

"Новый Зеленоград" - это современный комплекс комфорт-класса площадью 1 млн. м², - рассказал Антон Детушев, генеральный директор компании IKON Development, о победителе в номинации "Микрорайон Подмосковья №1". - Мы задали себе высокую планку в реализации этого проекта и приняли решение о комплексном подходе градостроительного масштаба с формированием общественных пространств и развитием социальной и коммерческой инфраструктуры. На сегодняшний день в рамках первой очереди заселены пять жилых корпусов, организованы площадки для спорта и отдыха, в скором времени будет построен детский сад на 190 мест. Проектом предусмотрено наличие детских садов, школ, современных паркингов, ФОК, поликлиники, кафе, ресторанов и мест социально-бытового обслуживания.

Еще один яркий представитель на рынке Подмосковья, но уже в сегменте коммерческой недвижимости - парк "Ориентир Запад", победивший в номинации "Логистический комплекс №1". Как рассказал генеральный директор компании ОРИЕНТИР Андрей Постников: "Ориентир Запад - высокотехнологичный фулфилмент-центр, объект нового поколения. Пандемия COVID-19 дала толчок развитию e-commerce сегменту, практически любой товар сегодня можно получить не выходя из дома - это стало повседневностью, удовлетворение потребностей клиента в быстром получении и безошибочном сборе заказов было бы невозможно без актуальных технологических решений, которые предлагают автоматизированные складские комплексы. Современные фулфимент-центры позволяют он-лайн ритейлерам повысить пропускную способность цепей поставок, кратно увеличить количество обрабатываемых заказов и сократить при этом время доставки. Автоматизация склада сокращает непродуктивное время на перемещение сотрудников между товарами с 80% до 20-30%".

Курортная недвижимость

"Пандемия изменила кардинально жизнь человечества, теперь off-line - роскошь. Жизнь в Сочи - доступная роскошь. Для AVA Group в г. Сочи победа ЖК "Кислород" в премии "Рекорды рынка недвижимости" в номинации "Региональный объект №1" стала знаковой наградой. При реализации ЖК "Кислород", на наш взгляд, достигнута синергия, которая и предопределила успех проекта: локация, инновации, экология. Комплексное освоение территории и бережное отношение к природе с сохранением флоры и фауны местности, позволит создать микрорайон, в котором будет комфортно жить, работать, учиться современному человеку", - считает Вице-президент AVA Group по коммерции Ольга Нарт.

Комплекс апартаментов бизнес-класса MORE.YALTA от девелопера "Море девелопмент" стал победителем в номинации "Курортная недвижимость №1". Он расположен на Южном берегу Крыма в живописном посёлке Гурзуф. Все восемь корпусов комплекса окружены парками из вечнозеленых пальм и древних кипарисов. До Черного моря всего 15 минут неспешной городской прогулки. В инфраструктуру MORE.YALTA входят подземный паркинг, подогреваемый открытый бассейн на 700 м², детские площадки, фитнес-центр, смотровая площадка, ресторан с террасой, магазины и многое другое. Апартаменты продаются с отделкой. MORE.YALTA предоставит собственную консьерж-службу и управляющую компанию.

Forte Village стал "Лучшим отелем на Средиземном море". Он продолжает удивлять высочайшим спектром услуг: от еды до спорта, велнеса и отдыха для всей семьи. Знаменитый пляж Forte Village расширяется и возвращается к первозданному великолепию. Гостей развлекает огромный выбор услуг и мероприятий: они растут и адаптируются к меняющимся потребностям гостей разных поколений. Детская страна чудес поражает разнообразием развлечений: уникальный Дом Барби, миниатюрная Деревня Марио, ресторан и детский сад, и театр для самых маленьких. Для детей постарше есть Аквапарк с шестью полноразмерными горками и пиратским галеоном. Есть еще Творческие мастерские Искусства и Ремесла, спортивные академии и, конечно, Leisureland со сказочной трассой для картинга, боулингом и дискотекой.

В лучших тенденциях рынка

"В последнее время рынок недвижимости быстро развивается, постоянно меняются тренды, как в плане покупательских предпочтений, так и в области взаимодействия с клиентами и девелоперами, - считает Наталья Шаталина, генеральный директор Сервиса "Синица", победителя в номинации "Открытие года". - Мы поняли, что нужно принципиально изменить формат, чтобы отвечать всем веяниям времени. Именно такое активное изменение профессиональной среды и вдохновило создать новый сервис, который отличается от всего, что есть на рынке. Развивая оба направления - партнерское и клиентское, мы хотим донести до общественности, что честная риелторская услуга - не просто гипотетически возможна, а реально существует на рынке".

Яна Глазунова, генеральный директор компании VSN Realty, одержавшей победу в номинации "Риэлтор №1", отметила: "Компания является игроком рынка с 2010 года. Профессиональные награды в нашей профессии - возврат на инвестиции в постоянное развитие компании, команды, своих навыков. В практике продаж, партнерстве с девелоперами нам нужно доказывать, что мы №1 каждый день. Мы проходим через уникальные условия, когда обстоятельства меняются очень быстро, меняется поколение покупателей, которые родились и выросли в эпоху цифровизации, поэтому сейчас, как никогда прежде, для брокеров важны репутация и эффективность. Год пандемии позволил увидеть нам точки роста, и я благодарю свою команду, что мы вошли в 2021-й победителями, улучшив свой бизнес-результат".

"Уже более 20-ти лет Центр независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) оказывает профессиональные услуги по оценке и строительно-технической экспертизе недвижимости, - поделилась Светлана Владимировна Ким, заместитель генерального директора ООО "ЦНЭС", ставшего победителем в номинации "Оценочная компания №1". - Репутация ЦНЭС ежегодно подтверждается высокими рейтингами и отзывами клиентов. Деятельность компании отмечена званиями и отраслевыми наградами. ЦНЭС успешно оказывает услуги по оценке и экспертизе недвижимости крупнейшим государственным и частным организациям. Среди клиентов компании: Министерство обороны РФ, ГАЗПРОМ, РОСТЕХ, РОСАТОМ, РОСНАНО, РОСНЕФТЬ, Интер РАО, РОССЕТИ, РЖД, ВЭБ.РФ, Сбербанк России, Газпромбанк и другие".

Виктор Казаков, генеральный директор ГК "КрашМаш", лауреат в номинации "Компания по демонтажу и реновации №1", подчеркивает, что сегодня в сфере демонтажа наблюдаются позитивные изменения - фраза "Ломать не строить" постепенно уходит в прошлое. Крупные заказчики - девелоперские и промышленные компании - начинают смотреть не только на цену, но на уровень профессионализма и технической оснащенности подрядчика. Расширяется и география производства работ. Так, самый крупный в России парк специализированной техники, принадлежащий ГК "КрашМаш", дает компании возможность оперативно осуществлять перевозку техники в любой регион России.

Премия "Рекорды Рынка Недвижимости 2021" отражает ключевые тенденции рынка не только Москвы и Подмосковья, но и российских регионов. Победители премии - это лидеры отрасли, новые профессиональные участники и самые заметные проекты, заслуживающие внимания покупателей, которые хотят приобрести объект как для собственного проживания, так и с целью инвестированию в жилую и коммерческую недвижимость. Организаторы "Рекордов Рынка Недвижимости" выражают благодарность участникам и партнерам премии этого года, а также всем, кто оказывал доверие и поддержку на протяжении 12 лет существования конкурса.