МТС покажет выступления артистов Comedy Club Production по всей России

Москва, 30 июня. "МТС Энтертейнмент", дочерняя компания ПАО "МТС", и Comedy Club Production, входящая в холдинг "Газпром-медиа", подписали соглашение о партнерстве.

"МТС Энтертейнмент" становится долгосрочным промоутером всех проектов Comedy Club Production, что станет крупнейшим проектом для рынка развлечений России. МТС проведет более 250 мероприятий до конца 2023 года. Гастроли пройдут не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах России.

По словам Михаила Минина, генерального директора "МТС Энтертейнмент", соглашение позволит наполнить экосистему МТС проектами в области энтертейнмента. "Шоу и артисты Comedy Club Production - одни из самых любимых и популярных в России. Мы рады стать для них надежным партнером, который поможет усилить офлайн-присутствие и выйти на новые аудитории", - добавил Михаил Минин.

МТС планирует проводить мероприятия как на собственных площадках, которые будет открывать в крупных российских городах, так и арендовать площадки для выступлений в регионах России.

Артур Джанибекян, основатель Comedy Club Production, первый заместитель генерального директора субхолдинга "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" отметил, что сотрудничество с "МТС Энтертейнмент" для компании станет еще одним шагом навстречу зрителям. "Концертные шоу и программы неотъемлемая часть нашей работы, и мы всегда готовы поставлять зрителю качественный и релевантный концертный продукт", - отметил Артур Джанибекян.