Номинанты премии "Приоритет - 2021" презентовали свои проекты

Москва, 30 июня. 29 июня в рамках Дня открытых презентаций первые номинанты VII Национальной премии в области передовых технологий "Приоритет - 2021" (12+) представили свои проекты Оргкомитету конкурса.

Публичные презентации проводятся оргкомитетом премии для того, чтобы компании смогли открыто продемонстрировать свои инновационные решения в части технологической модернизации различных сфер производства.

С приветственными словами к участникам обратился исполнительный директор премии "Приоритет - 2021", модератор площадки Евгений Пинаев и рассказал, что "дни открытых презентаций будут проводиться онлайн и далее на регулярной основе до начала ноября. Номинанты смогут представить свои разработки, а в дальнейшем их улучшить до момента голосования экспертного жюри".

Ознакомиться с публичными видео-презентациями можно на официальном канале премии на Ютуб - "Приоритет ТВ".

В данный момент продолжается второй отборочный этап. Подать заявку можно на сайте премии.

Организаторы и партнеры премии "Приоритет - 2021":

• Организатор премии - Коммуникационная группа "Деловая лига".

• Оператор премии - НП "Центр развития общественных коммуникаций".

• Генеральный партнер - ПАО "ГМК "Норильский никель".

• Официальный партнер - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

• Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.