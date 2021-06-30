Цифровая экосистема Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre появилась в России

Москва, 30 июня. Компания Abbott представила цифровую экосистему Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre: приложения FreeStyle LibreLink (18+), LibreLinkUp (18+) и программное обеспечение LibreView (18+), которые позволят контролировать заболевание в режиме реального времени как пациентам, так ухаживающим лицам и врачам.

FreeStyle LibreLink - это основное приложение для пользователей FreeStyle Libre. С его помощью активируется датчик и измеряется уровень глюкозы. FreeStyle LibreLink отображает текущие показатели состояния сахара, данные за последние восемь часов и стрелку тенденции. Доступно также голосовое прочтение результатов, настройка индивидуальных напоминаний и таймера, который сработает, если пользователь не будет измерять уровень глюкозы больше чем восемь часов. Еще одна функция - возможность добавления примечаний о еде, инсулине и других событиях.

LibreLinkUp позволяет членам семьи и друзьям следить за уровнем глюкозы своих близких с диабетом. При каждом сканировании датчика с помощью смартфона данные автоматически отправляются в приложение LibreLinkUp. Это позволяет ухаживающим лицам контролировать состояние близкого в любое время суток даже на расстоянии и оказывать поддержку, если уровень глюкозы растет или падает. Установить связь с одной учетной записью FreeStyle LibreLink могут до 20 человек.

Для того, чтобы поделиться отчетами об изменениях уровня глюкозы с лечащим врачом теперь не требуется его печать или отправка по почте. Пользователь может поделиться данными со специалистом с помощью платформы LibreView, которая представляет собой безопасное облачное хранилище. Сервис дает возможность формировать отчеты в интуитивно понятном виде, благодаря которым врач сможет проще и быстрее выявить характер и динамику изменений показателей, связанных с заболеванием, и принять более обоснованное решение по ведению пациента.

В честь запуска цифровой экосистемы FreeStyle Libre компания Abbott провела сессию "Вопрос-ответ", в рамках которой эксперт компании подробно рассказал о функционале и работе приложений. Посмотреть презентационный ролик можно на официальном Youtube-канале FreeStyle Russia по ссылке.

Дополнительная информация

• Посетите официальный сайт Abbott, чтобы узнать подробнее о системе FreeStyle Libre.

• Технология Abbott FreeStyle Libre, сенсорная система мониторинга глюкозы считывает уровень глюкозы с помощью датчика, который нужно носить на задней поверхности руки между плечом и локтем, без необходимости проколов пальцев. Система предназначена для использования взрослыми и детьми в возрасте от четырех лет.

О компании Abbott

Компания Abbott помогает людям жить полной жизнью на всех ее этапах. Технологии Abbott, меняющие жизнь людей, охватывают широкий спектр инновационных продуктов и решений, включая диагностику, медицинские устройства, питание и лекарственные препараты. 109 тыс. сотрудников Abbott работают на благо людей в 160 странах мира.

Подробнее: ru.abbott, abbott.com

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