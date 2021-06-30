Воронежские депутаты подготовят новые предложения для природоохранного законодательства

ВОРОНЕЖ, 30 июня. /ТАСС/ Депутаты Воронежской областной думы проанализируют обращения от местных жителей по улучшению природоохранного законодательства и подготовят соответствующие обращения для Госдумы, сообщает в среду пресс-служба областного парламента.

"Депутатский корпус детально проанализирует вопросы, связанные с природоохранными мероприятиями и подготовит предложения в Госдуму по актуализации природоохранного законодательства. В частности, это вопросы из сферы обращения с отходами животноводства, а также вопросы, которые касаются повышения эффективности водоохранных мероприятий на реках", — цитирует пресс-служба слова председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова.

О вопросах, с которыми сталкиваются пользователи водных объектов на территории региона, парламентарию сообщил руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Алексей Карякин. По его словам, в настоящее время в управление поступают многочисленные обращения заявителей, которые указывают на необходимость установления дифференцированного расстояния прибрежной защитной полосы для более разумного и эффективного использования рек, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение.

Кроме того, у природопользователей и надзорных ведомств возникают периодически разночтения при применении норм права, регулирующих сферу обращения с отходами животноводства.

"Управлением фиксируется злоупотребление со стороны животноводческих предприятий, когда в поля вносятся непереработанные или недостаточно обработанные отходы, в результате чего происходит затухание и деградация почвы, в них попадают гельминты и вредоносные бактерии", — пояснил руководитель природоохранного ведомства, слова которого приводит пресс-служба.