VII Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского стартует 1 июля в Клину

Москва, 1 июля. 1 июля в Клину открывается VII Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского (6+), в рамках которого сразу, в день открытия, пройдет Вторая "Школа молодых журналистов" (6+). Слушателям предстоит встреча с мэтрами в сфере культурной журналистики. Тема, объединяющая выступления всех спикеров – "СМИ и современные тренды в коммуникациях".

XXI век изменил психологию людей: в несколько раз увеличился поток информации, сознание перестроилось на клиповое восприятие, и СМИ реагируют на реалии времени. Многое переместилось из печатных изданий в виртуальную сеть Интернет, возникло понятие "новых СМИ", блогерство. Тренд последних лет – комплексная подача материала: в вербальном и параллельно в визуальном форматах (подкасты).

"Нам важно, чтобы о событиях в сфере культуры сегодня писали много и профессиональным языком. Чтобы разные поколения зрителей, читателей и слушателей узнавали новости не только из газет, журналов и телеэкранов, но и из подкастов, от блогеров. Поэтому мы пригласили лучших журналистов, пишущих о культуре, для диалога с молодым поколением авторов, которые после этой встречи смогли анализировать, думать и размышлять о современных тенденциях в культуре" - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Все эти аспекты работы обсудят с молодыми журналистами из разных подмосковных городов представители всех видов СМИ – радио, телевидение, печать, информационное агентство. Для участия в работе "Школы молодых журналистов" приглашены:

Ксения ЛАМШИНА, директор "Радио Культура"

"Ландшафт культуры. Техника связывания: контекст, масштаб, пересечения".

Сергей НИКОЛАЕВИЧ, главный редактор медиапроекта "СНОБ"

"От глянца к интернет сайту и обратно. История отечественных СМИ: прошлое, настоящее и прогнозы на будущее"

Евгения КРИВИЦКАЯ, главный редактор журнала "Музыкальная жизнь"

"Печатные СМИ: быть или не быть?"

Михаил ЗЕЛЕНСКИЙ, обозреватель телеканала "Культура", ведущий программ "Новости культуры" и "Билет в Большой"

"Работа ведущего/блогера в новых форматах"

Маргарита ДЕВЯТКИНА, руководитель отдела аудиоконтента ТАСС

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