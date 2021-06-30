"Пушкинская карта" поддержит свердловские учреждения культуры после пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Инициатива создания "Пушкинской карты", о которой рассказал на прямой линии президент РФ Владимир Путин, поддержит организации культуры, которые переживают после пандемии коронавируса не лучшие времена. Об этом сообщила журналистам министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

"Инициатива о выпуске "Пушкинской карты" для молодых россиян, которую озвучил президент в ходе прямого общения с гражданами страны, безусловно, шаг в очень правильном направлении. Это и повышение доступности услуг учреждений культуры, и обеспечение равного доступа и для жителей больших городов с высоким уровнем жизни, и для жителей сельской местности, где порой средние доходы семей ниже. Это и создание конкурентной среды, борьбы за молодых посетителей для театров, музеев, концертных организаций, что, конечно, будет способствовать и развитию самих учреждений культуры, поиску новых востребованных форматов. Конечно, это будет и поддержка самих организаций культуры, которые переживают из-за ковидных ограничений все-таки непростые времена", - сказала она.

По данным министра, в Свердловской области школьники и студенты составляют значительную долю публики. "Этому способствуют и наши кукольные театры, и детская филармония, театр юного зрителя, работа которых нацелена на вовлечение в культурную жизнь детей практически с пеленок. Прекрасные воркшопы для малышей появились у Свердловской государственной академической филармонии. А другая их инициатива с филармоническими уроками для старшеклассников и музыкальными семестрами для студентов - это, фактически, стопроцентное попадание в суть той инициативы, которую сегодня анонсировал глава государства", - добавила Учайкина.

Президент в ходе прямой линии сообщил, что правительство обсуждает создание "Пушкинской карты", по которой молодые люди от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры. На карту будут поступать 3 тыс. рублей на четыре месяца.