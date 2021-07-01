Эксперты оценили результаты рекультивации полигона ТКО в Сургутском районе Югры

ТАСС, 1 июля. Объемы твердых коммунальных отходов в России растут с каждым годом, среднее количество захоронений отходов на специализированных полигонах составляет порядка 70 млн. тонн в год. Такие объекты неблагоприятно влияют на окружающую среду, многие закрываются, но им на смену не спешат открываться современные и безопасные хранилища твердых коммунальных отходов (ТКО). Как сказал в ходе прямой линии 30 июня президент РФ, мусорная реформа - это большая работа по всей стране. "Раньше этой проблемой никто не занимался, но и раньше не было такого количества отходов", - сказал глава государства.

Один из инструментов решения этой проблемы - федеральный проект "Чистая страна". Он объединяет усилия партии "Единая Россия", федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов, активистов и волонтеров для эффективного решения экологических проблем, возникающих в повседневной жизни, а его цель - контроль, мониторинг и содействие в реализации мероприятий в рамках национальных экологических проектов.

Полигон в Федоровском

В 2020 году Сургутский район ХМАО-Югры стал победителем в номинациях Второго Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер - Экология", а по итогам работы в том же году его признали лучшим муниципалитетом в сфере охраны окружающей среды в Югре. Полигон ТКО в городском поселении Федоровском Сургутского района - пилотный проект, по результатам которого в Югре возможно будет рекультивировать остальные полигоны. Он стал первым рекультивированным объектом накопленного вреда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Здесь складировались отходы на протяжении 30 лет, занятая ими площадь в своем апогее составила 8 га, это свыше 110 тыс. кубометров отходов.

В 2008 году объект был закрыт по решению суда, который постановил рекультивировать полигон. Из-за отсутствия финансирования реализация проекта откладывалась 10 лет. Начать рекультивацию полигона в Федоровском удалось в рамках Национального проекта "Экология" и регионального проекта "Чистая страна". На днях объект посетили кураторы этого проекта в автономном округе, представители Росприроднадзора, ОНФ, природоохранной прокуратуры, где провели выездное совещание на тему "Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем на территории Югры".

Говоря о полигоне ТБО в Федоровском, глава района Андрей Трубецкой с грустной иронией называет его "легендарной свалкой". "Эта легендарная свалка - наше тяжелое наследие со времен освоения Севера. Много лет вопросы экологии не были важными. С момента решения о рекультивации проделана огромная работа. Этим мы предотвратили загрязнение окружающей природы, - пояснил Трубецкой. - В результате проведенного комплекса работ Сургутский район исполнил предписание суда и привел полигон ТБО в состояние, обеспечивающее экологическую безопасность, улучшив качество жизни 23,5 тыс. жителей Федоровского".

Одна из целей федеральной программы "Чистая страна" - выявление стихийных свалок. Говоря об этой проблеме в Югре, региональный координатор федерального проекта "Чистая страна" в Югре Степан Пыталев отмечает, что действующих полигонов много, до недавнего времени люди выбрасывали мусор там, где они живут, и это проблема в целом по стране. "Если существовал поселок, то рядом образовывалась стихийная свалка. Это тянулось с 1960-70-х годов. На сегодняшний день есть программа по строительству новых полигонов. Эти старые свалки должны быть рекультивированы. Они должны пройти проекты, экологическую экспертизу, ценовую экспертизу. Выделяются деньги с федерального бюджета. Они софинансируются из бюджета нашего округа и подрядные организации начинают рекультивировать полигон", - сказал он, добавляя, что проект в Федоровском считает успешным. "Если власти сочтут нужным, то будут и дальше реализовывать проекты подобные этому", - отметил Пыталев.

В районной администрации уточнили, что менее чем за полтора года, при поддержке губернатора автономного округа и софинансирования бюджета Югры, Сургутский район проделал значительную работу. Она шла поэтапно. В 2019 году была подготовлена площадка для проведения рекультивации. Из тела полигона были извлечены и направлены на переработку все вредные отходы, покрышки, металл. В 2020 году на подготовленную площадку с фильтрационным слоем раскладывали перебранные, отсортированные отходы. На полигоне были установлены 46 труб для выхода свалочных газов (биогаз, образующийся в результате анаэробного разложения пищевых отходов, бумаги, картона и другой органики; содержит метан, диоксид углерода и токсические органические соединения - прим. ТАСС), а также для предотвращения его возгорания. "Спустя год территория полигона превратилась в зеленый луг, растения которого были посеяны на одном из финишных этапов рекультивации", - отметили в районной администрации. На месте прежней "легендарной свалки" появился обычный холм площадью 4 гектара, а общая площадь восстановленных и рекультивированных земель бывшего полигона ТБО составила чуть больше 7 га.

О рачительности и науке

Одним из особенностей проекта стало по-хозяйски рачительная его реализация. По утвержденной смете, рекультивация полигона должна была обойтись бюджету Сургутского района в 201 млн рублей, но по результатам торгов стоимость была снижена до 165 млн, но удалось еще сэкономить - фактическая реализация составила 163 млн рублей. Таким образом, с учетом софинансирования из регионального бюджета, администрации Сургутского района удалось сэкономить больше 100 млн рублей местного бюджета. Эти деньги были перераспределены на реализацию других приоритетных инфраструктурных проектов национального проекта "Экология".

"В соответствии с проектными решениями в течение еще трех лет мы будем наблюдать за эти полигоном, оценивать воздействие, которое оказывает рекультивация на экологию, почву, плодородный слой, окружающую среду. Результаты, которые были получены из лаборатории 9 июня, по исследованиям почвы полигона оказались более чем удовлетворительные. Почва соответствует всем гигиеническим нормативам, санитарно-эпидемиологическим нормам. Исследования проводят на регулярной основе чаще одного раза в квартал", - рассказала заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина.

Кроме того, в Администрации Сургутского района сообщили о достигнутых договоренностях с руководством Сургутского государственного университета, в соответствии с которыми ученые будут проводить наблюдения над поведением флоры и фауны на этой территории.

О профильном нацпроекте

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

О проекте "Чистая страна"

Федеральный проект "Чистая страна" направлен на объединение усилий партии "Единая Россия", федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов, активистов и волонтеров для эффективного решения экологических проблем, возникающих в повседневной жизни. Его успешная реализация, отмечают разработчики, поможет предотвратить проблемы несанкционированных свалок, правильно и цивилизованно научить граждан обращаться с отходами, гуманно относиться к флоре и фауне, улучшить качество питьевой воды, уменьшить загрязнение воздуха от выбросов промышленных предприятий и заводов в России.

В рамках реализации проекта "Чистая страна" в Югре была проведена инвентаризация пяти объектов размещения отходов, расположенных в городской черте региона. Это находящиеся в эксплуатации свалки в Нефтеюганске, Нягани, Когалыме, а также полигоны в Нижневартовске и в поселении Федоровский Сургутского района. Все они подлежат ликвидации.

О районе

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время Сургутский район включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.