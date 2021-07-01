УЭХК за полгода направил на благотворительность более 8 млн рублей

ТАСС, 1 июля. АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) традиционно выделяет благотворительные средства для оказания помощи социальным и образовательным учреждениям, спортивным, общественным и религиозным организациям города и Свердловской области.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК", за первое полугодие 2021 года была оказана помощь на сумму более 8 млн рублей. Большая часть средств (6,3 млн рублей) направлено на проведение ремонтных работ фасада здания Новоуральского технологического института НИЯУ МИФИ.

Помощь традиционно получили общественные организации ветеранов, инвалидов и жертв политических репрессий, спортивные и культурные учреждения города. Также средства были направлены на благоустройство территорий Новоуральского городского округа, оказана помощь православному Храму-Памятнику на Крови и Екатеринбургской епархии, а также социально незащищенным лицам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

"Совершать дела, которые помогают конкретным людям, общественным организациям, развитию культуры, спорта и образования - традиция Уральского электрохимического комбината. Мы являемся одним из крупнейших и устойчивых предприятий региона, поэтому и в дальнейшем будем оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", - отметил генеральный директор АО "УЭХК" Александр Белоусов.

В июле будут подведены итоги традиционного конкурса благотворительных грантов УЭХК на осуществление программ в области образования, искусства, культуры, охраны здоровья населения, охраны окружающей среды, социального обслуживания малоимущих и социально не защищенных категорий граждан, добавили в отделе.

О предприятии

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS ISO 45001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" (Топливный дивизион Госкорпорации "Росатом") включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. ТВЭЛ является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана.