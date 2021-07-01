На IX Ежегодном форуме IUNC Eurasia 2021 обсудили международное продвижение вузов

Екатеринбург, 1 июля. IX Ежегодный форум по развитию международной образовательной деятельности университетов IUNC Eurasia (0+) состоялся в конце июня в очном формате на площадке Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Мероприятие, организованное Ассоциацией восточно-европейских университетов (EEUA), Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Российским университетом дружбы народов, проходило в рамках Федерального проекта "Экспорт образования" Национального проекта "Образование".

В форуме приняли участие более 130 представителей университетов со всей России, 30 экспертов из числа представителей Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, специалисты Госкоропрации "Росатом", зарубежных компаний Siemens Digital Industries Software, ТМК2U, SAP. Индустриальными партнерами форума выступили Трубная металлургическая компания, Техническая академия Росатома, немецкие компании SAP и SIEMENS.

В рамках форума состоялась научно-практическая конференция "Международная образовательная деятельность вуза как инструмент продвижения региона на мировой рынок". В приветственном слове к участникам конференции ректор УрФУ Виктор Кокшаров подчеркнул, что в последние годы университет активно привлекает как иностранных студентов, так и научно-педагогические кадры. Этому способствуют крупные международные проекты, такие как Всемирные студенческие игры, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году. "Перед университетом стоит важная задача подготовки высококвалифицированных кадров не только для своего региона и страны, но и для глобального рынка. Сегодня у университета есть реальная возможность стать драйвером социально-экономического развития крупного макроэкономического региона", - отметил Виктор Кокшаров.

Пленарная сессия продолжилась докладом проректора по международной деятельности Российского университета дружбы народов Ларисы Ефремовой, которая отметила, что повышение привлекательности и конкурентоспособности российского образования на международном рынке - одна из приоритетных национальных задач. К 2024 году число иностранных абитуриентов должно увеличиться вдвое и составить около 425 тыс. человек. По мнению эксперта, главными трендами повышения глобальной конкурентоспособности российского образования в постковидный период является широкое внедрение онлайн-технологий, увеличение доли региональных университетских альянсов и ассоциаций, продвижение новой педагогики и развитие непрерывного образования.

Проректор - директор Департамента международного сотрудничества и развития международного бизнеса Технической академии Росатома Павел Журавлев в своем докладе проинформировал участников об опыте взаимодействия Госкорпорации "Росатом" с опорными вузами в сфере трансфера ядерного образования для развития системы подготовки кадров стран-партнеров. Эксперт подчеркнул важность выстраивания взаимодействия по линии университет - бизнес в интересах экспорта российского образования и формирования условий приемлемости при реализации зарубежных проектов.

В ходе работы форума участники обсудили проблемы и пути решения в развитии экспорта высшего образования, рекрутинга студентов, сетевых программ, межвузовского сотрудничества и сотрудничество с бизнесом, цифровизации высшего образования, поделились интересными кейсами, опытом создания международных проектов и сотрудничества университета с бизнесом.

Помимо рабочих сессий, гости посетили лаборатории УрФУ, познакомились с инновационным производством Первоуральского новотрубного завода в рамках индустриального тура. Поездка в город Сысерть стала чудесным завершением форума. Участники получили незабываемые впечатления от прекрасных уральских пейзажей и покатались на SUP-бордах по Сысертскому пруду.

В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения победителей V Ежегодной Премии EEUA 2021 в сфере интернационализации высшего образования в России и СНГ. Премия EEUA была учреждена Ассоциацией восточно-европейских университетов в 2017 году. Она призвана отметить достижения университетов в области интернационализации высшего образования и активное продвижение России (СНГ) в мировом пространстве. Миссия Премии EEUA - привлечь внимание профессионального сообщества и общественности к ежегодному вкладу университетов в развитие национального высшего образования, формирование репутации страны на международном рынке образовательных услуг, а также к индивидуальному и коллективному вкладу в развитие вуза. Премия EEUA вручается в одиннадцати номинациях. Участие бесплатно и доступно всем университетам России и СНГ.

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