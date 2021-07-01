Банк ЗЕНИТ начал кредитовать самозанятых

Москва, 1 июля. Банк ЗЕНИТ распространил условия ипотечных программ и потребительских кредитов на самозанятых граждан со сроком регистрации не менее 12 месяцев. Для получения кредита требуется выписка ФНС о состоянии счета по оплате налога на профессиональный доход. Максимальный срок кредитования на потребительские цели - 7 лет, на ипотеку - 25 лет.

"Банк ЗЕНИТ повышает доступность кредитов для самозанятых. Мы поддерживаем людей, которые развивают свое дело, и помогаем им в решении финансовых вопросов. При этом для данного сегмента сохраняются такие же условия по кредитованию, как и для частных клиентов", - отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

Самозанятым доступна широкая линейка продуктов: "Семейная ипотека", "Ипотека с господдержкой 2020", "Недвижимость в новостройке" "Недвижимость на вторичном рынке", "Кредит под залог недвижимости", "Кредит под залог автомобиля" и "Наличные на любые цели".

Оформить "Семейную ипотеку" со 2 июля по ставке от 5,29% годовых может гражданин РФ при рождении у него ребенка начиная с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Минимальный первоначальный взнос - 15% от общей стоимости недвижимости может быть оплачен полностью или частично за счет средств материнского капитала. Сумма кредита составляет до 12 млн рублей.

По программе "Ипотека с господдержкой 2020" со 2 июля действует ставка от 6,29% годовых. Клиентам необходимо внести первоначальный взнос от 15% от общей стоимости жилья. Сумма кредита составляет 3 млн рублей.

По программам "Недвижимость в новостройке" и "Недвижимость на вторичном рынке" ставка составит от 8,69% годовых. Минимальный первоначальный взнос - от 10%. Максимальная сумма кредита - 30 млн рублей.

По потребительским кредитам действует ставка от 9% годовых. Максимальная сумма до 3 млн рублей. Заемщики также могут взять кредит под залог автомобиля на сумму до 5 млн рублей и по ставке от 9 % годовых. Под залог недвижимости ставка составит от 9,99 % годовых. Максимальная сумма по программе - до 30 млн рублей.